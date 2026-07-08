Al menos seis muertos y decenas de heridos por ataques rusos sobre Kiev y otras regiones ucranianas

July 6, 2026, Kyiv Region, Ukraine: Damaged beds inside a building destroyed in a massive combined Russian attack, Vyshneve, Kyiv region, Ukraine, on July 6, 2026. Russian forces launched a large-scale attack on the city and the region using ballistic and - Europa Press/Contacto/Volodymyr Tarasov

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos seis personas han muerto este miércoles y decenas más han resultado heridas a causa de una nueva oleada de ataques del Ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, y otras provincias del país.

En Kiev, su alcalde, Vitali Klitschko, ha informado de "potentes explosiones" por los bombardeos que han vuelto a caer sobre los distritos de Desnianski y Sviatoshinski, como ya ocurrió días atrás. La Policía ha detallado que han sido tres las personas que han muerto, mientras que otras veinte han resultado heridas.

"Las fuerzas rusas han estado atacando Kiev sin tregua durante la noche, utilizando drones y misiles. Uno de los drones impactó en los pisos superiores de un edificio de apartamentos de 25 plantas en el distrito de Desnianski", ha informado la Policía de la capital, en un comunicado.

El alcalde de Jersón, Yaroslav Shanko, ha confirmado por su parte una mujer muerta a causa del impacto de un dron contra un minibús en la ciudad. "Su identidad está siendo determinada por los servicios competentes", ha dicho, antes de especificar que además hay otro herido en estado grave.

Con relación a la ciudad de Járkov, el gobernador de la provincia homónima, Oleg Sinegubov, ha informado de la muerte de dos personas, así como de otros 42 heridos, tras los ataques que han caído en las últimas horas sobre el distrito de Nemishlianski, según un último balance ofrecido en sus redes sociales.

La Fuerza Aérea ucraniana ha señalado en un comunicado que Rusia ha lanzado siete misiles y cerca de 169 drones contra el país, antes de afirmar que 139 de los aparatos aéreos no tripulados han sido interceptados por los sistemas de defensa antiaérea.

Sin embargo, ha confirmado el impacto de cinco misiles balísticos en cuatro puntos del país y el de 20 drones en otras once ubicaciones, a lo que se suma la caída de fragmentos de las interceptaciones en otras siete. "El ataque continúa, dado que hay numerosos drones enemigos en el espacio aéreo", ha alertado.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha afirmado que el ataque contra Kiev ha tenido como objetivo "instalaciones militares-industriales" en la capital, antes de incidir en que se trata de "una respuesta a los ataques terroristas del régimen de Kiev contra infraestructura en Rusia".