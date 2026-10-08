Mueren 33 personas en un ataque de Rusia en la ciudad ucraniana de Kramatorsk

September 23, 2026, Kramatorsk, Donetsk Oblast, Ukraine: The aftermath of a Russian KAB aerial bomb strike that damaged a church and residential buildings in the frontline city of Kramatorsk, Donetsk region. Multiple people were injured in the attack.,Ima - Cameron Jones-Manley / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos 33 personas han muerto y otra veintena más ha resultado heridas como consecuencia de un ataque del Ejército ruso en la ciudad ucraniana de Kramatorsk, la mayoría de ellos después de que el impacto alcanzara dos autobuses.

El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania ha informado de que son 30 las víctimas mortales del ataque ruso con una bomba guiada modelo D-30 SN UMPB que ha caído a las 10:00, hora local, sobre dos autobuses, mientras que otras tres han fallecido tras un bombardeo en la localidad de Bilenke, también en Kramatorsk.

"Estas no son 'consecuencias de la guerra' ni frías estadísticas. Son personas asesinadas por el Ejército ruso. Rusia llega a territorio ucraniano con muerte. Ataca nuestras ciudades, mata a nuestra gente y multiplica sus crímenes cada día, ha expresado el gobernador de Donetsk, Vadim Filashkin, en sus redes sociales.

"No hay ni puede haber justificación alguna para esto", ha dicho Filashkin, quien ha informado de la suspensión del transporte público en las ciudades de Kramatorsk y Sloviansk. "Un autobús con pasajeros es un objetivo atractivo" para los rusos, ha dicho el gobernador.

"Rusia ignora deliberadamente todas las reglas imaginables de la guerra y las normas del Derecho Internacional Humanitario. Elige objetivos donde puede causar el mayor daño a la población civil", ha denunciado.

UN ATAQUE QUE "NO QUEDARÁ SIN RESPUESTA"

En redes sociales, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, también se ha hecho eco de lo ocurrido y ha destacado el trabajo que están haciendo los servicios médicos para salvar la vida de los heridos y ha lamentado que la cifra de fallecidos "podría aumentar" en las próximas horas.

"La bomba rusa impactó prácticamente en dos autobuses urbanos. Algunos fallecidos aún no han podido ser identificar debido a la gravedad de las heridas. Mis condolencias a todos los familiares y seres queridos", ha expresado Zelenski, quien ha advertido de que "este ataque no quedará sin nuestra respuesta".

"Rusia intenta destruir toda vida en el Donbás, y el mundo debe reaccionar ante esto. Debe reaccionar con dureza, tal como los rusos merecen por todas las muertes que han causado. Memoria eterna a los fallecidos", ha manifestado.

Anteriormente, Zelenski había mencionado ya lo ocurrido junto a otros ataques que los rusos habían estado lanzando durante esta jornada, incluyendo uno sobre la capital, Kiev, que ha dejado hasta ahora cuatro muertos y una docena de heridos.

Al mismo tiempo, el presidente ucraniano ha aprovechado, como viene siendo habitual siempre que se produce un ataque ruso de envergadura, para reclamar a sus socios que vayan más allá de las palabras y aceleren la entrega de armamento y equipos de defensa aérea para repelar estos "crímenes" rusos.

Por su parte, el ministro de Exteriores, Andri Sibiga, ha anunciado que el país ha solicitado una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU para "examinar las consecuencias de estos ataques para la paz y la seguridad internacionales" y que, de acuerdo a Kiev, han dejado "en los últimos días" 78 muertos y más de 200 heridos.

"Estos ataques se producen en un momento en el que Rusia se reserva ilegalmente un puesto permanente en el órgano encargado de garantizar el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales", ha denunciado Sibiga, reclamando una respuesta "firme, que encarezca el coste de la agresión" por parte de Moscú.

Actualmente, Rusia controla algo más del 70% del territorio de Donetsk, pero no las ciudades de Kramatorsk y Sloviansk, importantes zonas estratégicas y logística que son también el último gran bastión del Ejército ucraniano que, a su vez, impiden que las fuerzas de Moscú avancen hacia Járkov y Dnipró.

El ataque llega cuando el país está de luto nacional por la treintena de muertos registrados en la oleada de ataques lanzada por el Ejército de Rusia este miércoles contra la capital, Kiev, y doce provincias de Ucrania, incluyendo 22 fallecidos en la región de Chernígov, la más castigada por los bombardeos.