Rusia eleva a 21 los muertos por el ataque ucraniano contra la residencia de estudiantes en Lugansk

MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

Rusia ha elevado a 21 los muertos por el ataque de un avión no tripulado de Ucrania contra una residencia de estudiantes en la región de Lugansk, bajo autoridad rusa; un bombardeo que ha desencadenado una ofensiva diplomática de Moscú para que Ucrania rinda cuentas ante la comunidad internacional a pesar de que Kiev ha negado toda implicación en lo ocurrido.

El Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia ha informado además de 42 personas heridas por el ataque en Starobilsk, donde al menos tres estudiantes siguen desaparecidos. Además, las autoridades rusas han denunciado que la residencia fue objeto de ataques de 16 drones.

La misma institución ha afirmado, en declaraciones a la agencia rusa Tass, que los equipos de rescate han recuperado ya los cuerpos de todas las víctimas de entre los escombros.

El presidente de la república de Lugansk, Leonid Pasechnik, ha publicado los nombres de once de los fallecidos en sus redes sociales: ocho hombres y tres mujeres de entre 19 y 22 años.

Por su parte, el viceministro de Sanidad de Lugansk, Alexei Kuznetsov, ha explicado que uno de los heridos está en estado crítico y cinco más, graves.

El presidente ruso, Vladimir Putin, denunció lo ocurrido como un "ataque terrorista" mientras que Ucrania, a través de su Estado Mayor, ha asegurado que no tiene nada que ver y que el ataque iba dirigido contra una unidad antidrones de Rusia.

El Gobierno ruso no está dispuesto a dejar pasar el tema y, tras convocar el viernes una reunión ante el Consejo de Seguridad, este sábado a ofrecido a la prensa internacional la posibilidad de acudir al lugar de los hechos, el Colegio Profesional de Starobilsk de la Universidad Pedagógica de Lugansk, para constatar lo ocurrido de primera mano, ha declarado la portavoz de Exteriores, Maria Zajarova.

"Se ha decidido así después de las mentiras flagrantes difundidas en el Consejo de Seguridad de la ONU por 'occidentales', concretamente por el 'desacreditado' Representante Permanente de Letonia, que supuestamente afirmaban que no hubo ataques de las Fuerzas Armadas ucranianas contra la universidad de Starobilsk", ha comentado la portavoz.