Ucrania.-AMP3.- Zelenski denuncia un ataque ruso a la sede del Servicio de Seguridad y promete una "respuesta tangible"

Archivo - May 11, 2026, Kyiv, Ukraine: President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy attends a meeting with Germany's Federal Minister of Defence Boris Pistorius in Kyiv, Ukraine, on 11 May 2026. Key topics included the development of joint weapons production - Danylo Antoniuk / Zuma Press / Europa Press / Cont

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha denunciado este viernes un ataque ruso con drones a la sede del Servicio de Seguridad de Ucrania en la capital, Kiev, un incidente que ha dejado al menos 15 heridos, dos de ellos de gravedad.

En un mensaje en redes sociales ha confirmado que un dron ruso ha golpeado el edificio central del Servicio de Seguridad de Ucrania, "frente a la Catedral de Santa Sofía".

"Todos los servicios de emergencia están en el lugar. Todos los afectados recibirán la asistencia necesaria. El dron iba dirigido directamente a la oficina del jefe del Servicio de Seguridad en ese edificio", ha afirmado el mandatario ucraniano, en referencia al responsable de la agencia, Oleksandr Poklad, con el que ha mantenido contacto telefónico.

Zelenski ha anunciado represalias, señalando que Poklad tiene órdenes de dar "una respuesta adecuada y tangible a los rusos". "En la medida de lo posible, una que replique este ataque", ha apuntado, avanzando un ataque recíproco.

Poco después, el líder ucraniano ha informado de una reunión con el responsable del Servicio de Seguridad de Ucrania sobre los preparativos para la "respuesta activa" a los ataques rusos contra el centro de Kiev.

"La geografía de nuestra respuesta ha sido determinada. El momento se elegirá para garantizar resultados", ha asegurado.

La administración militar de Kiev ha confirmado en redes sociales que 15 personas han resultado heridas como consecuencia del ataque después de que el alcalde de la capital, Vitali Klitscko, confirmase 12 heridos, dos de ellos en estado crítico.

Según ha explicado Klitscko en un comunicado, el ataque ha provocado un incendio en el edificio por el que el techo y la pared exterior del edificio se derrumbaron.

KIEV DENUNCIA LA ESCALADA RUSA EN EL CONFLICTO

En la misma línea, el ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, ha señalado que el ataque representa una "gran escalada" del conflicto que "exige respuestas resueltas".

"Moscú lanza este ataque durante un renovado impulso por la paz, lo que deja al descubierto su verdadero rechazo a la diplomacia", ha incidido el jefe de la diplomacia ucraniana, quien ha pedido que los socios internacionales "condenen sin ambigüedades estas acciones" y aumenten la presión sobre Moscú.

Kiev viene denunciando una escalada militar en el conflicto, con la intención declarada de Rusia de mantener lo que considera una ventaja en la guerra antes de sentarse a negociar el fin de las hostilidades. Por su parte, las fuerzas ucranianas han incrementado durante las últimas semanas sus ataques con drones, en un intento de que se noten las consecuencias de la guerra en la propia Rusia.