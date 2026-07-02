June 15, 2026, Kyiv, Ukraine: A fire rages inside a building damaged in a massive Russian combined attack in Kyiv's Pecherskyi district, Kyiv, Ukraine, on June 15, 2026. The Russian army launched a large-scale assault on the Ukrainian capital with missile - Europa Press/Contacto/Danylo Antoniuk

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El balance de muertos a causa de la oleada de ataques ejecutada durante la madrugada de este jueves por el Ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, ha aumentado a 20, según han confirmado las autoridades ucranianas, que han cifrado además en 85 los heridos y han alertado de que la cifra de fallecidos "seguirá aumentando".

El gobernador de Kiev, Timur Tkachenko, ha indicado en un mensaje difundido a través de su canal de Telegram que, "desgraciadamente, la cifra de víctimas mortales ha ascendido". "Hasta ahora se han confirmado 20 muertes", ha aclarado.

Así, ha transmitido sus "más sinceras condolencias a las familias de todas y cada una de las personas que han perdido la vida a manos de Rusia" y ha incidido en que "actualmente, los servicios de emergencia están trabajando para desplegar centros de operaciones cerca de las zonas más afectadas".

Tkachenko ha instado a los residentes de la capital ucraniana a que "bajo ninguna circunstancia" ignoren las señales de alarma. "Los rusos están atacando deliberadamente edificios residenciales. Esta noche, una vez más, demostraron su naturaleza terrorista", ha espetado.

El Servicio de Emergencias de Ucrania (SES) ha organizado un despliegue de 500 rescatistas y 96 unidades de bomberos, rescate y equipos especiales para hacer frente a las consecuencias del ataque, según informó previamente el organismo.

El ministro del Interior ucraniano, Igor Klimenko, ha denunciado que la capital ucraniana "ha sufrido la mayoría de los ataques enemigos" de esta nueva oleada. "Parte de un edificio de nueve plantas ha sido destruido en el distrito de Darnitski", ha detallado, tras afirmar que 17 personas han sido rescatadas del lugar.

Según su balance, "más de 20 edificios residenciales" han sido alcanzados y ha asegurado que los equipos de rescate trabajan en estas zonas. "Estas zonas y los edificios dañados se encuentran bajo protección policial. Por favor, entiendan las restricciones", ha comunicado a la población.

La Fuerza Aérea ucraniana ha acusado a Rusia de lanzar 74 misiles y cerca de 500 drones contra el país, entre ellos 24 misiles balísticos 'Iskander', 42 misiles de crucero y cuatro misiles antibuque 'Zircon', antes de afirmar que 48 misiles y 476 drones han sido derribados por los sistemas de defensa antiaérea.

Sin embargo, ha confirmado que 25 misiles balísticos y doce drones han impactado en 33 puntos del país, mientras que los fragmentos de los proyectiles y aparatos interceptados han caído en otras 18 zonas. "El ataque continúa, dado que hay numerosos drones kamikaze en el espacio aéreo ucraniano", ha alertado.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha confirmado "un ataque masivo" contra la capital de Ucrania, en lo que ha descrito como "una respuesta a los ataques terroristas del régimen de Kiev contra infraestructura civil en Rusia", escenario de ataques con drones contra refinerías y centros de comunicaciones durante los últimos días, según un comunicado en redes sociales.

"Las Fuerzas Armadas rusas lanzaron un ataque masivo utilizando armas aéreas, terrestres y marítimas de precisión y largo alcance, así como drones, contra instalaciones de la industria militar y complejos de combustible y energía en Kiev y la región de Kiev", ha esgrimido, antes de puntualizar que también han sido atacados "aeródromos militares" en las provincias de Dnipropetrovsk, Poltava, Cherkasi, Chernígov y Kiev".

Los bombardeos han tenido lugar horas después de que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, advirtiera en una rueda de prensa en Irlanda tener "información muy preocupante sobre los preparativos para otro ataque masivo ruso". "Contamos con datos de inteligencia relevantes", incidió, antes de declarar que "Putin lleva tiempo preparando este ataque masivo contra Ucrania", si bien "no es el primero".