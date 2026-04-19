Al menos seis muertos en un ataque a tiros en un supermercado de Kiev (Ucrania)

MADRID 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos seis personas han muerto y nueve han resultado heridas durante el asalto a tiros efectuado por un individuo en un supermercado de la capital de Ucrania, Kiev, un incidente clasificado como atentado terrorista.

"Seis personas han muerto en total como consecuencia del tiroteo", ha explicado el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, en un mensaje publicado en redes sociales en el que destaca que hay un bebé de cuatro meses afectado por inhalación de monóxido de carbono por el incendio provocado por el atacante en un edificio de apartamentos antes del comienzo del tiroteo.

Anteriormente se había informado de cinco muertes por el incidente, ocurrido en el barrio de Holosiivski, pero una mujer de unos 30 años y aún sin identificar ha fallecido debido a la gravedad de sus heridas en un hospital.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha confirmado que el atacante ha sido "eliminado" por la Policía sin precisar si forma parte del balance de fallecidos. Zelenski ha explicado que los heridos están recibiendo atención médica en los hospitales próximos y que cuatro rehenes que mantenía el atacante en el supermercado han sido rescatados.

El presidente ucraniano ha pedido una investigación rápida de lo sucedido y dado instrucciones tanto al ministro del Interior del país, Ihor Klimenko, como a la Policía Nacional de Ucrania para que proporcionen información al público tan pronto como sea posible su verificación.

Informaciones preliminares del fiscal general Ruslan Kravchenko han identificado al atacante como un varón de 58 años natural de Moscú, la capital rusa, que habría utilizado un arma automática para el tiroteo. El hombre vivía en la región de Donetsk, donde ya había sido procesado penalmente, según ha reportado el diario 'The Kyiv Independent' citando fuentes oficiales.

De acuerdo con el mismo medio, el sospechoso habría tomado varios rehenes durante los primeros momentos del ataque, llegando a abrir fuego contra la Policía, tras un intento fallido de negociar una solución pacífica a la situación.

"La operación fue muy compleja. Había muy poco tiempo. (El agresor) se negó a comunicarse y no estaba dispuesto a ceder. Había muchos civiles (dentro del supermercado)", ha relatado un agente anónimo del KORD, en declaraciones a los medios.

Por su parte, el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) ha clasificado como terrorista el incidente. "Los investigadores del SBU han clasificado el tiroteo contra civiles y la toma de rehenes en el distrito Holosiivski de Kiev como atentado terrorista", ha explicado.

Asimismo, las autoridades ucranianas han informado de que el tiroteo fue perpetrado con un arma registrada. "El arma que utilizó el agresor era legal: la compró en una tienda, estaba registrada y había sido sometida a pruebas", ha apuntado el ministro de interior ucraniano.

Así, se ha abierto una investigación al amparo del Artículo 258 del Código Penal ucraniano que tipifica el "atentado terrorista con resultado de muerte de personas". En la misma participan el propio SBU, la Policía y la Fiscalía.