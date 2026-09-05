Putin ordena suspender tres días los ataques contra Kiev durante la visita de la delegación de EEUU

September 4, 2026, Moscow, Moscow Oblast, Russia: Russian President Vladimir Putin, listens during a video conference meeting with the security council from the Kremlin, September 4, 2026 in Moscow, Russia. - Europa Press/Contacto/Mikhail Metzel/Kremlin Pool

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha ordenado este sábado la suspensión por tres días de los ataques contra Kiev coincidiendo con su entrevista con los enviados del presidente estadounidense, Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, que buscan relanzar el proceso de negociación con una visita a Moscú y, acto seguido, a Kiev.

"En efecto, se recibió dicha información. El Comandante Supremo en Jefe, el presidente Vladimir Putin, dio órdenes de no atacar Kiev durante tres días, a partir de la medianoche de hoy", ha afirmado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, en declaraciones a la agencia rusa Interfax, en lo que sería una medida recíproca a la iniciativa ucraniana de no atacar Moscú mientras dura la visita.

Peskov ha enmarcado este paso en "la preparación y el desarrollo de los contactos estadounidenses en Kiev" y ha confirmado así que Kushner y Witkoff se reunirá este mismo sábado con Putin. "Sí. Esa reunión está prevista para hoy", ha indicado Peskov.

Putin ha recibido posteriormente a Witkoff y Kushner en el Kremlin. Nada más comenzar el encuentro, Putin ha trasladado su agradecimiento y sus mejores deseos para el presidente Donald Trump. "Evidentemente la situación es difícil y debemos ponernos hoy mismo", ha declarado el dirigente ruso, según la transcripción de la conversación publicada por la Presidencia rusa.

En cuanto a la tregua de tres días, el propio Putin ha explicado que la petición de cesar los ataques sobre Kiev llegó por vía oficial, pero ha subrayado que "Rusia no ha acordado con Ucrania un alto el fuego que dure más de tres días". Además ha reconocido que Ucrania "también ha reducido significativamente los ataques contra el territorio de la Federación Rusa, incluido Moscú".

CONFIANZA EN LOS NEGOCIADORES

Putin ha defendido que Rusia "hará todo lo posible para garantizar la seguridad de las conversaciones y de los mediadores Witkoff y Kushner". Así, ha subrayado la importancia de la "calidad" de la mediación y de la "confianza" en quienes la llevan. "Quiero decirles que estamos cómodos trabajando con ustedes y que el nivel de confianza en este proceso por nuestra parte es bastante elevada", ha explicado.

En respuesta, Witkoff ha expresado su agradecimiento por el recibimiento y por la pausa en los ataques. "Quiero agradecerle a usted, a la Federación Rusa, por acordar un alto el fuego de tres días para que no haya ataques sobre Kiev ni Moscú y que hayamos podido volar seguros hasta aquí", ha declarado el enviado estadounidense.

"Ahora mismo estábamos sentados afuera yo Jared, Kiril y Yuri y hablábamos de que cuando nos retiremos tendremos todas estas historias y recuerdos increíbles y las vuestras estarán en lo más alto", ha destacado.

La Presidencia rusa ha publicado un vídeo en el que se puede ver también al asesor presidencial ruso Yuri Ushakov y al representante presidencial para Inversiones y Cooperación Económica con Países Extranjeros y director del Fondo de Inversiones Directas de Rusia, Kiril Dimitriev.

El portavoz de Putin ha confirmado además indirectamente que el siguiente desplazamiento de Witkoff y Kushner será Kiev porque ante la pregunta de por qué primero Moscú y despoués Kiev, ha respondodido que "es una cuestión para los negociadores de Washington".

TRES HORAS DE REUNIÓN

La reunión ha terminado después de tres horas y diez minutos de conversaciones y el asesor de Putin Yuri Ushakov ha explicado a la prensa que la reunión ha sido "informativa, constructiva, extremadamente franca y confidencial".

Se han abordado "cuestiones extremadamente serias" y Rusia ha aportado una evaluación "clara e integral" de la situación con "avances significativos en la zona de combate". Además ha planteado la necesidad de abordar las causas profundas del conflicto.

Ushakov ha explicado que "Kushner y Witkoff se han comprometido a emplear las observaciones y evaluaciones del presidente ruso sobre una solución pacífica y duradera al conflicto" durante las reuniones que tienen previsto mantener este domingo en Kiev.

"En general se puede decir que las conversaciones han sido apropiadas por el momento y muy beneficiosas para las dos partes. Se ha confirmado que los presidentes de los dos países van a seguir manteniendo contacto personal y que el trabajo de Steve Witkoff y Jared Kushner va a continuar", ha relatado Ushakov.

Precisamente, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha denunciado este sábado una serie de ataques rusos al aeropuerto de Kiev y el de Borispol, asegurando que son intentos de Rusia de boicotear la diplomacia cuando se espera el desplazamiento de los enviados de Estados Unidos para relanzar el proceso de negociaciones.

Este sábado, Witkoff y Kushner han llegado a Moscú para reunirse con Putin. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que sus enviados trasladarán una propuesta a Rusia para poner fin a la guerra de Ucrania durante una visita que espera que produzca avances en las negociaciones.