António Costa pide "darle espacio" y apoyo a Trump para que su plan de paz en Ucrania tenga éxito

HANDOUT - 24 November 2025, Angola, Luanda: President of the European Council Antonio Costa takes part in the EU-Africa Summit. The 27 member states of the European Union meet with the 55 states of the African Union. Photo: Frederic Sierakowski/European C - Frederic Sierakowski/European Co / DPA

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha expresado este viernes que Europa debe "darle espacio" y apoyo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que su plan de paz en Ucrania tenga éxito, y ha defendido que el plan de paz europeo se basa en la defensa de Ucrania y en las sanciones a Rusia.

"Trump se ha comprometido a intentarlo y empujar a Rusia a la mesa de negociaciones. Apoyamos sus esfuerzos desde el primer día. Crear un canal paralelo no es productivo", ha dicho en una entrevista en 'La Vanguardia' recogida por Europa Press, donde ha pedido no especular sobre si el plan del mandatario estadounidense fracasa.

Así, ha asegurado que espera que "sea hora de que Rusia entienda que no es posible seguir violando" el derecho internacional y ha señalado que necesitan respetar las fronteras de Ucrania reconocidas internacionalmente.

"Si la comunidad internacional permite que un país grande, especialmente un país que es miembro permanente del Consejo de Seguridad, cambie las fronteras y el territorio por la fuerza de otro país, es un precedente muy peligroso", ha dicho.

En este sentido, ha subrayado que "todo el mundo valora lo fiable y predecible que es la UE", unos valores que en la actualidad, según él, son una ventaja.