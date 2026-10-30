Aumentan a 15 los muertos por el ataque de Rusia contra una estación de tren en Dnipró, Ucrania

Archivo - Imagen de archivo de una bandera de Ucrania. - Kay Nietfeld/dpa - Archivo

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El balance de muertos a causa del ataque ejecutado el jueves por el Ejército de Rusia contra un estación de tren en la ciudad de Dnipró, en el este de Ucrania, ha aumentado a 15, según han denunciado las autoridades locales, que han recalcado que durante la jornada se vivirá "un día de luto" en la provincia de Dnipropetrovsk.

El gobernador de Dnipropetrovsk, Oleksander Ghanza, ha confirmado a primera hora del día la muerte de uno de los heridos que fue hospitalizado tras el ataque. "Los médicos lucharon para salvarle la vida hasta el último momento, pero sus heridas eran muy graves", ha lamentado.

"El balance de muertos por el ataque aumenta a 15. Sinceras condolencias a los familiares y amigos del fallecido", ha señalado en un mensaje en redes sociales, en el que ha acusado a Rusia de "continuar su caza de civiles" y "atacar de forma deliberada a trenes y personas".

La empresa estatal de ferrocarriles de Ucrania, Ukrzaliznytsia, informó de que antes de que produjera el ataque se declaró la alerta aérea, se suspendió el tráfico ferroviario y se instó a las personas que se encontraban en la estación a que evacuaran las instalaciones y se pusieran a salvo, tras lo que un dron alcanzó el lugar.