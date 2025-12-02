Petro pide la puesta en libertad de mercenarios colombianos "secuestrados" en Ucrania

Archivo - El presidente de Colombia, Gustavo Petro. - Sebastian Barros/LongVisual via / DPA - Archivo

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha pedido a los servicios de Inteligencia del país ponerse en contacto con el Gobierno ucraniano para lograr la puesta en libertad de mercenarios colombianos supuestamente "secuestrados" en Ucrania.

"Estos colombianos engañados parecen estar secuestrados en Ucrania. Nuestro servicio diplomático debe conectar a (el presidente ucraniano, Volodimir) Zelenski y pedirle que libere a los combatientes colombianos para que regresen a su patria", ha indicado el mandatario en un mensaje difundido a través de redes sociales.

En este sentido, ha indicado que ha ordenado el envío de un hospital de campaña para atender a los "niños y niñas que hayan resultado heridos en esta guerra y hayan perdido sus extremidades".

"El servicio también se puede extender a combatientes ucranianos en la misma condición. Nuestra posición es que rusos y ucranianos deben llegar a un acuerdo de paz por sí mismos sin interferencias extranjeras", ha reiterado sobre una posible solución a la invasión.

Petro ha hecho además referencia a un vídeo difundido a través de Facebook en el que se ve a un supuesto mercenario colombiano denunciando un presunto secuestro por parte del Ejército ucraniano.

Colombia es considerado a menudo un exportador de mano de obra mercenaria para conflictos internacionales, una cuestión que también se ha dado en Ucrania desde el inicio de la invasión hace ya casi cuatro años.

A pesar de que el Gobierno de Petro ha puesto en marcha una iniciativa para tipificar como delito el reclutamiento de mercenarios colombianos, es difícil legislar para identificar con exactitud las coordenadas en las que opera un soldado irregular.

En Ucrania, por ejemplo, el Gobierno colombiano estima que para finales de 2024 medio millón de mercenarios colombianos habrían participado en la guerra, de los cuales "más de la mitad" habría muerto en combate.