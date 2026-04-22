Ucrania.- España anuncia la donación de "un número importante" de vehículos tácticos blindados a Ucrania

La ministra de Defensa, Margarita Robles, en viaje oficial a la capital ucraniana, Kiev. - MINISTERIO DE DEFENSA

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha anunciado este miércoles que España suministrará a Ucrania "un número importante" de vehículos tácticos blindados, sin especificar el número, en el marco de las donaciones y entregas para apoyar a Kiev frente a la agresión rusa.

Así lo ha hecho Robles en el transcurso de un encuentro mantenido con la Guardia de Fronteras de Ucrania enmarcado en su viaje oficial a Ucrania y Moldavia, según ha informado el Ministerio de Defensa en un comunicado, donde ha puntualizado que las primeras unidades se enviarán a principios del mes de mayo. El envío se completará con munición de calibre de 155 milímetros.

"Esta colaboración es muestra del compromiso de España con la defensa de los valores democráticos, con la libertad y con una paz justa y duradera", ha dicho Robles, poniendo en valor el apoyo que España presta a Ucrania en el marco de la guerra.

La ministra ha manifestado a la Guardia de Fronteras su reconocimiento y ellos, por su parte, han hecho una valoración del desarrollo del conflicto. Han apuntado a la necesidad de desarrollar capacidades de sistemas aéreos no tripulados, tanto de interceptación como de reconocimiento.

En lo que va de año, la Guardia de Fronteras ha interceptado 4.000 drones, frente a los casi 1.300 del año anterior, según cifras proporcionadas por el Ministerio de Defensa español. Sin embargo, y pese al incremento de las capacidades, Ucrania sigue necesitando apoyo material como el que envía España de forma periódica, ha destacado Defensa.

"UCRANIA YA ES PARTE DE ESPAÑA"

El viaje oficial de Robles ha comenzado con un homenaje a los caídos en el Muro de la Memoria, en Kiev, donde ha defendido que "la causa ucraniana es la causa española" y que "Ucrania ya es parte de España".

En el marco de la ayuda prestada a Kiev, el Ministerio de Defensa ha resaltado que España superará en abril la cifra de 9.000 militares ucranianos formados en territorio nacional. Destaca también la dimensión humanitaria del apoyo español, con la acogida a familias de combatientes ucranianos en residencias militares, complementando así la ayuda estrictamente militar.

Posteriormente, Robles se ha reunido con su homólogo ucraniano, Mijailo Fédorov, y después se ha visto con el presidente, Volodimir Zelenski, que le ha condecorado con la Orden de la Princesa Olga, en su grado III. En declaraciones a los medios, la ministra ha declarado que es "un honor" haber recibido la medalla y ha desvelado que ha transmitido a Zelenski el apoyo y la solidaridad de España a Ucrania.

"Vamos a estar siempre con Ucrania, no nos podemos olvidar de Ucrania, tiene que ganar esta guerra, es una causa justa", ha agregado la ministra, reiterando el compromiso de nuestro país con la paz y el Derecho Internacional.