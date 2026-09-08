Ucrania.-España enviará equipos autónomos de energía que garanticen el suministro eléctrico a Ucrania ante ataques rusos

La ministra de Defensa, Margarita Robles, participa en la 36ª reunión del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania. - MARCO ANTONIO ROMERO / MINISTERIO DE DEFENSA

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

España enviará próximamente equipos autónomos de energía que garanticen el suministro eléctrico tras los ataques rusos a las infraestructuras energéticas de Ucrania.

Así lo ha garantizado la ministra de Defensa, Margarita Robles, en una reunión por videoconferencia del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, en la que ha reiterado el compromiso "firme y continuado" de España con la defensa de Ucrania frente a la agresión rusa.

En esta ocasión, la reunión se ha centrado en las capacidades de defensa aérea, drones y misiles ucranianos y munición de artillería que precisa Ucrania para continuar con su defensa, según ha informado el Ministerio de Defensa en un comunicado.

Durante su intervención, Robles ha recordado la entrega de más de 70 misiles de defensa aérea de diferente tipo, incluidos 'Patriot', y ha asegurado el compromiso de continuar aportando apoyo en defensa aérea dentro de las capacidades españolas. En este sentido, ha asegurado que España mantiene "como prioridad" las necesidades "más urgentes" trasladadas por las autoridades ucranianas.

APOYO DURANTE EL TIEMPO QUE SEA NECESARIO

Al cierre de la reunión, Robles, que ha estado acompañada por e secretario general de Política de Defensa, almirante Juan Francisco Martínez Núñez, ha incidido en que Ucrania continúa siendo una prioridad para España y apoyará al país el tiempo que sea necesario.

La videoconferencia, presidida por el titular alemán de Defensa, Boris Pistorius, y el secretario de Defensa de Reino Unido, Wes Streeting, ha contado con la participación del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y del ministro de Defensa de Ucrania, Yevheni Jmara. Además de autoridades militares de la OTAN y ucranianas, por parte de la UE ha participado el comisario de Defensa, Andrius Kubilius, quien centró su intervención en los esfuerzos de apoyo por parte del bloque.