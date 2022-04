Eurolat pide trabajar mano a mano frente a la crisis alimentaria y energética por la guerra en Ucrania

BRUSELAS, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea Parlamentaria Europea-Latinoamericana, Eurolat, ha expresado este miércoles su voluntad de que las dos regiones trabajen mano a mano ante las crisis alimentaria y energética derivadas de la guerra en Ucrania.

En unas declaraciones conjuntas desde Buenos Aires, donde se celebra la 14 edición de la asamblea parlamentaria entre diputados de ambos continentes, el copresidente Javi López ha instado a sumar fuerzas para garantizar que no hay riesgo de desabastecimiento y que la invasión rusa no se traduce en situaciones de hambruna en otras regiones.

"La declaración demanda a la UE y la región para hacer frente a la situación. Estamos convencidos de que el trabajo conjunto es de gran relevancia y confiamos en poder trabajar de la mano", ha indicado el socialista español.

Su contraparte sudamericana, el político colombiano Oscar Darío Pérez Pineda, ha recordado que los insumos para la producción agrícola escasean y que la región depende en un "35 o 40 por ciento" de productos fertilizantes y pesticidas que provienen de Rusia y de Ucrania.

Así, ha puesto de relevancia que el aumento en el precio de los alimentos golpeará a los colectivos mas vulnerables, ya afectada por la pandemia de coronavirus. "Las consecuencias están por venir", ha alertado.

La capital argentina acoge la primera reunión de la Asamblea Parlamentaria Europea-Latinoamericana desde la pandemia, un foro al que López y Pérez Pineda han puesto en valor dada la ausencia de cumbres entre la UE y la región.

Según López, tiene un valor estratégico que la dimensión parlamentaria se haya "mantenido en pie" pese a los siete años que se acumulan sin cumbres al máximo nivel entre la CELAC y la UE.

EUROPA BUSCA ALTERNATIVAS AL PETRÓLEO RUSO

Otra de las dimensiones de la guerra en Ucrania que estará sobre la mesa en la reunión interparlamentaria es la crisis energética que sufre Europa, más con la intención de cortar la relación con Rusia.

"La guerra nos invoca a desconectarnos de las energías fósiles rusas. Nos invoca a redoblar la apuesta por las energías renovables e igualmente tenemos que buscar alternativas", ha dicho el eurodiputado sobre el suministro de crudo y gas, al ser preguntado si Europa se dotará de energía producida en Latinoamérica.

En este mismo sentido, Pérez Pineda ha recordado que la descarbonización de la economía es un proceso. "Se dice fácil, pero hay un trecho enorme y la humanidad necesita alimentarse energéticamente", ha indicado, para insistir en que una consecuencia positiva del conflicto puede ser acelerar este proceso.

ACUERDO UE-MERCOSUR

Sobre la situación del acuerdo comercial entre la UE y Mercosur, negociado durante 20 años y ahora ya redactado, pero pendiente de aprobación, el socialista español ha explicado que las dudas que genera sobre el impacto macroeconómico y medioambiental "deben ser atendidas" para avanzar.

A juicio del político colombiano, "los tratados no son milagrosos" e implican muchos cambios internos de los países. "Es un instrumento que en muchos casos ha sido útil, en otros no", ha explicado, enfatizando que los tratados deben ser más flexibles ya que normalmente cuentan con "cláusulas pétreas que no se pueden modificar".