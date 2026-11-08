Francia anuncia que Europa estará presente en Emiratos para las negociaciones sobre Ucrania

Archivo - May 15, 2026, Marseille, Bouches-Du-RhÃNe, France: Jean-Noël Barrot, Ministre de l'Europe et des Affaires étrangÃres et Catherine Pégard, Ministre de la Culture Ã Marseille, le 15 mai 2026. - William Cannarella / Zuma Press / Europa Press

MADRID 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, ha anunciado este domingo que Europa estará representada en los contactos sobre Ucrania previstos para los días 10 y 11 de noviembre en Abu Dabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos, con presencia de enviados de Ucrania, Estados Unidos y Rusia.

Francia "estará presente en la mesa de negociaciones", ha explicado Barrot en una entrevista con la cadena francesa RTL. "Los europeos estarán bien representados y Francia estará presente en Abu Dabi para participar en estos debates. Todavía no puedo decirles quién representará a Francia en esta ocasión, pero sin duda estará allí", ha explicado.

El ministro ha relatado que "en las últimas semanas, los europeos han alzado la voz, expresando al mediador estadounidense que ningún debate sobre el futuro del continente puede ignorar nuestras expectativas y demandas".

La última reunión con este formato tuvo lugar a mediados de febrero en Ginebra, sin que se lograra ningún avance hacia la solución del conflicto.