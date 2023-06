Ucrania.- Lula pactó una reunión con Zelenski durante el G7 pero el ucraniano no acudió

Lula: "No estoy decepcionado, estoy molesto. Pero bueno, Zelenski es mayor de edad, sabe lo que hace"

Asegura que lo ocurrido no repercute en su intención de ser un país mediador pese a que "ni Putin ni Zelenski hablen de paz"



MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha asegurado que organizó una reunión con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, durante la cumbre del G7 en Japón, pero el ucraniano no se presentó.

"Teníamos una (reunión) bilateral con Ucrania a las 15.15 (hora local). Esperamos y recibimos la información de que llegaban tarde. Mientras tanto asistí al presidente de Vietnam. Y cuando el presidente de Vietnam se fue, Ucrania no apareció. Seguro que tenía otra cita", ha contado el brasileño durante una rueda de prensa, en declaraciones recogidas por el diario brasileño 'Folha de S.Paulo'.

Zelenski se ha reunido con varios dirigentes mundiales --entre ellos los líderes del G7, de Corea del Sur, Indonesia e India-- durante su visita a Hiroshima, donde participó por sorpresa presencialmente en la cumbre del G7 que se ha celebrado este fin de semana.

Según fuentes del Gobierno consultadas por el citado diario, la reunión habría cambiado de hora en tres ocasiones bajo petición de la delegación ucraniana --con sus consecuentes cambios de última hora en la agenda de Lula--, pero finalmente nadie se presentó a la reunión con el presidente de Brasil, que según el periódico, se habría quedado esperando en la sala de conferencias del hotel con las banderas ucraniana y brasileña listas para el encuentro.

El propio Zelenski, preguntado en rueda de prensa sobre si estaba decepcionado por no haber conocido a su homólogo brasileño, ha considerado que Lula sí estaría defraudado. Aun así, no ha dado demasiados detalles sobre el fallido encuentro y ha afirmado que "cada uno tenemos nuestros propios horarios", por lo que no habría podido producirse la reunión.

Por su parte, Lula ha afirmado que todavía le gustaría mantener una conversación con el presidente ucraniano, añadiendo que él "no estaba decepcionado, estaba molesto". "Pero bueno, Zelenski es mayor de edad, sabe lo que hace", ha sentenciado el brasileño.

Aun así, Lula ha asegurado que lo ocurrido no repercute en su intención de ser un país mediador en el conflicto entre Ucrania y Rusia, aunque ha puesto en duda la intención que tienen tanto Moscú como Kiev de buscar la paz: "Mantengo mi posición. Estoy intentando con otros países, con India, con China, con Indonesia, construir un bloque para intentar una política de paz en el mundo".

"Siento que ni (el presidente de Rusia, Vladimir) Putin ni Zelenski están hablando de paz en este momento. Me parece que ambos creen que alguien va a ganar y no necesitan hablar de paz. No es posible construir una propuesta en guerra. Queremos que primero cesen los ataques y luego encontrar una salida negociada. Así encontraremos la paz", ha añadido Lula.

REFORMAR EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU

Asimismo, el presidente brasileño ha querido restar importancia al asunto y ha afirmado que "no vine al G7 para discutir la guerra en Ucrania.

"Las discusiones sobre la guerra deberían tener lugar en la ONU", en concreto en el Consejo de Seguridad, aunque también ha considerado que éste precisa de una reforma.

"La ONU ya no tiene autoridad para mantener la paz en el mundo porque son los miembros del Consejo de Seguridad los que hacen la guerra", ha denunciado, una tesis que ya propuso durante su discurso inicial en la cumbre.