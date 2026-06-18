Al menos dos muertos y una quincena de heridos en nuevos ataques de Rusia sobre Dnipropetrovsk

Archivo - May 18, 2026, Dnipro, Ukraine: An apartment building damaged in a massive Russian attack in Dnipro, Ukraine, on May 18, 2026. During the night of May 18, Russian forces launched a missile strike on the city, damaging apartment and private houses - Europa Press/Contacto/Mykola Miakshykov - Archivo

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto y otras 17 más han resultado heridas como consecuencia de nuevos ataques del Ejército ruso sobre la provincia de Dnipropetrovsk, en el este de Ucrania, colindante con las zonas ocupadas.

El gobernador de Dnipropetrovsk, Oeksandr Ganzha, ha informado en redes sociales de que las fuerzas rusas han empleado fuego de artillería, drones y misiles para acometer sus ataques sobre la provincia.

"El enemigo atacó tres distritos de la región más de 20 veces", ha contado en un mensaje, en el que ha detallado que los ataques han caído sobre la región del río Dniéper, así como en las de Nikopol y Krivói Rog.