Ucrania.- Merz plantea "compartir el riesgo" del embargo de activos rusos en la UE

Friedrich Merz y Volodimir Zelenski en Berlín - MICHAEL KAPPELER - DPA

Las delegaciones de Ucrania, EEUU y europeas trabajan para acordar las condiciones de un alto el fuego con "garantías de seguridad" para Kiev

BERLÍN, 15 Dic. (DPA/EP) -

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha defendido este lunes la necesidad de que los países miembro de la Unión Europea compartan de forma equitativa el "riesgo" que supone el embargo de los activos rusos que plantea el bloque comunitario para su aprobación.

Merz ha subrayado que la decisión es "una cuestión clave" para la UE. "Debemos resolverlo de forma que todo el mundo participe, que todos los estados europeos tengan el mismo riesgo", ha argumentado, porque, si falla la iniciativa, causaría "daños importantes".

"Si no lo conseguimos, la capacidad de intervención de la Unión Europea se verá enormemente dañada durante años, si no más tiempo", ha explicado. "Debemos demostrar al mundo que en este momento crucial de nuestra historia podemos unirnos y actuar conjuntamente para defender nuestro orden político en el continente europeo", ha añadido en rueda de prensa conjunta con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, desde la sede de la Cancillería en Berlín.

Merz ha recurrido como argumento a los ataques rusos contra infraestructura civil ucraniana y la necesidad de apoyar la defensa del país. "Moscú sigue llevando a cabo esta guerra a pesar de los contactos en marcha", ha denunciado.

Sin embargo, el mandatario alemán considera que hay margen para una "auténtico proceso de paz". "Aunque son pequeños los avances, la oportunidad es real", ha subrayado. "Hay una gran inercia diplomática, quizás la mayor desde el inicio de la guerra", ha reconocido en referencia a las conversaciones mantenidas desde el domingo en Berlín entre las delegaciones ucraniana, estadounidense y los países europeos.

En particular ha destacado la labor "clave" del enviado especial del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, y del yerno del dirigente estadounidense, Jared Kushner, para lograr objetivos "que comparten ucranianos, europeos y estadounidenses".

Así, ha mencionado que para alcanzar un alto el fuego y conservar la soberanía de Ucrania debe haber "garantías de seguridad sustanciales". En ese sentido, considera que las propuestas estadounidenses presentadas en Berlín son "verdaderamente importantes".

"Estamos trabajando juntos en el alto el fuego: ucranianos, europeos y estadounidenses. Eso es en lo que coincidíamos ayer, y también hoy", ha remachado.