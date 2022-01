Los ministros de Exteriores de la OTAN abordarán hoy las tensiones con Rusia y la seguridad en Europa

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Exteriores de los países que integran la OTAN celebrarán este viernes una reunión extraordinaria por videoconferencia para abordar las tensiones con Rusia y "asuntos generales de seguridad en Europa".

El bloque indicó el mrates en un comunicado convocando la reunión que "los ministros de Exteriores de la OTAN discutirán el aumento de tropas del Ejército en Ucrania y los alrededores y asuntos generales sobre la seguridad europea".

Asimismo, dijo que la reunión estará presidida por el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. La reunión arrancará a las 14.00 horas y se espera que el secretario general se dirija a la prensa dos horas después.

El encuentro tendrá lugar una semana después del cruce de declaraciones entre el Gobierno ruso y el Alto Representante de la Unión Europea (UE) para Política Exterior y Seguridad Común, Josep Borrell, sobre la propuesta de Moscú a Estados Unidos y la OTAN sobre la entrega de garantías de seguridad para intentar evitar un conflicto a gran escala ante el repunte de las tensiones.

Borrell dijo que "cualquier discusión" sobre la seguridad en Europa debe contar con la "participación" del bloque y describió como "inaceptables" las peticiones de Rusia sobre garantías de seguridad, mientras que el Ministerio de Exteriores ruso subrayó que "nadie tiene derecho" a formular "pretensiones" a Rusia.

Borrell sostuvo en una entrevista concedida al diario alemán 'Die Welt' que el bloque "no debe ser un espectador no involucrado" en las discusiones entre Rusia y Estados Unidos y reseñó que "la UE debe estar presente en estas negociaciones".

"Rusia quiere negociar la arquitectura de seguridad europea sin implicar a la UE, lo que es absurdo. No aceptaremos eso. No se decide nada si no estamos allí", apuntó, antes de hacer hincapié en que las peticiones de Moscú "son pura agenda rusa con condiciones completamente inaceptables, especialmente en lo relativo a Ucrania".