Los ministros de Exteriores de la UE se reúnen este martes en Ucrania para conmemorar la masacre de Bucha

BRUSELAS 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea se reunirán este martes en la capital ucraniana, Kiev, para conmemorar el aniversario de la masacre rusa sobre la ciudad de Bucha, y para discutir el apoyo del bloque comunitario a Ucrania y los esfuerzos para lograr la paz tras cuatro años de invasión.

Así lo anunció el jueves el ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, y han confirmado a Europa Press fuentes europeas, que han detallado que será un encuentro informal del Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) del que por el momento no se conoce la lista de asistentes.

"El 31 de marzo tendremos el placer de dar la bienvenida a la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, y a los ministros de Exteriores de la UE en Kiev para una reunión ministerial", ha detallado el ministro ucraniano en un mensaje en redes sociales.

Sibiga ha explicado que la fecha "es simbólica" porque se conmemorará "el sombrío aniversario de la masacre de Bucha", y servirá también para reafirmar "el compromiso de exigir responsabilidades a los criminales rusos por esta y otras atrocidades".

"También debatiremos el apoyo de la UE a Ucrania, la presión sobre Rusia y los esfuerzos para lograr la paz y proteger la estabilidad a largo plazo en Europa", ha proseguido en su mensaje.

A estos mensajes ha respondido la jefa de la diplomacia europea, que afirmado en otro mensaje en redes sociales ha afirmado que tiene mucha gana de encontrarse con su homólogo ucraniano en Kiev junto al resto de ministros de Exteriores de la UE.

"Acudiremos decididos y unidos en nuestro apoyo a Ucrania, especialmente al conmemorar cuatro años desde las horribles atrocidades de Rusia en Bucha", ha sostenido la política estonia.

A falta de saber la lista de ministros de la UE que acudirán a este CAE informal, podría ser la primera vez que el jefe de la diplomacia de Hungría, Péter Szijjártó, se encuentro con sus homólogos europeos después de que saltaran las informaciones que le señalan por haber presuntamente compartido con Rusia el contenido de debates a puerta cerrada en reuniones de ministros del bloque.

Además, el encuentro tendrá lugar en medio del bloqueo de Hungría al préstamo de 90.000 millones de euros de la UE a Ucrania, un veto que Budapest justifica acusando a Kiev de sabotear el paso de petróleo ruso a su país a través del oleoducto Druzhba, que está siendo reparado por el Gobierno ucraniano tras ser atacado por Rusia.