Mueren dos personas por una nueva oleada de ataques de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev

Archivo - Una ambulancia frente a un edificio alcanzado por un dron lanzado por el Ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev (archivo) - -/Ukrinform/dpa - Archivo

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto y otras 25 han resultado heridas a causa de una nueva oleada de ataques del Ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, según han denunciado las autoridades.

El balance ha sido confirmado por el alcalde de la ciudad, quien ha resaltado en un breve mensaje en redes sociales que 17 de los heridos se encuentran hospitalizados, por lo que no se descarta que la cifra de fallecidos siga aumentando en las próximas horas.

El Ministerio de Defensa ruso ha confirmado un ataque con drones contra objetivos del sistema "industrial militar" de Ucrania y contra "empresas de combustible y energía", "centros logísticos" y "buques desplegados en beneficio de las Fuerzas Armadas ucranianas" en Kiev y la provincia de Odesa.