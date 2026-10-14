Ucrania.- Mueren seis personas por el impacto de los restos de un dron ruso en la provincia ucraniana de Volinia

October 13, 2026, Dnipro, Ukraine: The aftermath of a Russian drone attack on a nine-story residential building overnight on November 7-8, 2025, Dnipro, Ukraine, on October 13, 2026. During the attack, a Russian strike drone hit the first entrance section - Mykola Miakshykov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos seis personas han muerto y una docena más ha resultado herida este miércoles como consecuencia del impacto de los restos de un dron sobre la ciudad de Lutsk, en la provincia noroccidental de Volinia, según ha confirmado la Policía.

La Policía ha informado de que el ataque ha caído en un almacén de Lutsk, la capital provincial, donde se han registrado el total de fallecidos y gran parte de los heridos, y sobre una vivienda, donde dos personas han resultado afectadas.

"La Policía y otros servicios de emergencia trabajan en el lugar. Los agentes del orden están ayudando a las víctimas, manteniendo el orden público y documentando las consecuencias del ataque", ha señalado la institución.

El gobernador de Volinia, Roman Romaniuk, ha informado de que el incendio que se ha desatado en el almacén como consecuencia del impacto de los restos del dron ha sido controlado. Asimismo, ha detallado que cinco de los muertos fueron rescatadas de entre los escombros, mientras que el sexto sucumbió en el hospital.