Ucrania.- El Papa pide que "estalle la paz" en un mensaje en la misa por Ucrania en la Sagrada Familia

Cierra con un video grabado una misa criolla en la basílica barcelonesa con David Bisbal y Paz Vega



BARCELONA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Papa Francisco ha enviado un mensaje al final de la misa criolla de este martes en la basílica de la Sagrada Família de Barcelona en solidaridad con Ucrania, a través de un video grabado en el que ha pedido que "estalle la paz".

En su mensaje, ha enviado una "llamada por la paz en la martirizada Ucrania y tantas partes del mundo que sufren" y ha bendecido el hospital de campaña que se financiará con las aportaciones de los asistentes a la misa criolla 'Unidos por la paz', en la que han cantado David Bisbal y Pasión Vega y han asistido la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el conseller de Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena.

El Papa también ha pedido a Dios "que transforme la mente y los corazones de aquellos que tienen la gran responsabilidad, desde los gobiernos del mundo, de servir al bien común".

GANA UNA GUERRA "EL QUE FABRICA LAS ARMAS"

"No me canso de decirlo: en una guerra nadie gana, todos pierden. Solamente uno gana: el que fabrica las armas", y ha lamentado hay demasiadas víctimas, de las que ha reivindicado que no son cifras ni estadísticas, sino que detrás de cada una hay una historia una familia hijos y padres.

Antes de la intervención grabada del Papa, en la misa que ha presidido el obispo auxiliar de Barcelona, Monseñor David Abadías, han intervenido víctimas que han resultado heridas en Ucrania a causa de la guerra tras la invasión de Rusia.

El Papa ha reivindicado que "la paz se construye desde lo cotidiano, con pequeños gestos de acercamiento que hacen que el amor esté presente en cada momento", y ha agradecido la organización de la misa al Patronato de la Sagrada Família; al arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella; a la Fundació del Convent de Santa Clara de Manresa (Barcelona) --que dirige sor Lucía Caram-- y al empresario Enrique Tomás, que han impulsado la misa.

SOR LUCÍA CARAM Y ENRIQUE TOMÁS

La monja sor Lucía Caram ha alertado en su intervención: "La guerra no ha pasado, está siendo cada vez más cruda. La paz está herida de muerte", y ha destacado la necesidad del hospital de campaña que se financiará con las donaciones de los asistentes.

El empresario Enrique Tomás ha reivindicado que "independientemente de la causa, la solución siempre es y será el amor", y ha agradecido la colaboración de todos los asistentes y la compañía y apoyo de su esposa e hijos.