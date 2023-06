Ucrania.- Polonia admite que la "apisonadora" rusa está "aplastando" a Ucrania

Archivo - April 19, 2023, Warsaw, Warsaw, Poland: 19.04.2023 WARSZAWA..80 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM..UROCZYSTOSCI PRZED POMNIKIEM BOHATEROW GETTA..N/Z..ANDRZEJ DUDA..FOT DAMIAN BURZYKOWSKI / NEWSPIX.PL ....80th anniversary of the War

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Polonia, Andrzej Duda, ha reconocido que la "apisonadora" Rusa está "aplastando" a Ucrania y ha pedido a los socios de Kiev no dar por hecho de que Vladimir Putin está perdiendo. "Él no ha perdido ninguna guerra", ha dicho.

"Se dice que Vladimir Putin está perdiendo la guerra, y que su derrota es que Finlandia se unió a la OTAN (....) Vladimir Putin no ha perdido ninguna guerra. Espero que esta la pierda, pero por ahora, tenemos una situación en la que la apisonadora rusa está aplastando a Ucrania", ha asegurado Duda.

En una conversación con 'The Wall Street Journal', el presidente polaco ha alertado de los inconvenientes que tiene dar por derrotado a Putin, o reírse de que esté desplegando carros de combate y otros equipos antiguos, y ha instado a los socios occidentales a no cejar en su empeño de armar a Ucrania.

En ese sentido, Duda ha puesto en valor la importante diferencia de efectivos militares de uno y otro país, pues "con más de 100 millones de rusos y menos de 40 millones de ucranianos, esta diferencia por sí sola muestra quién tiene ventaja".

"Para los rusos, la vida humana no significa nada, para los ucranianos cada vida vale su peso en oro. Es una cultura diferente. Rusia es una potencia nuclear (...) Putin perderá la guerra cuando sea expulsada de las fronteras reconocidas. Entonces diremos que no ganaron nada, que su plan para esclavizar a Ucrania fracasó y que sus ambiciones imperiales fueron castigadas", ha señalado.

"No se puede decir que el fracaso de Putin es también que más países se hayan unido a la OTAN (...) La guerra continúa, Rusia está cada vez más movilizada, la economía rusa está cambiando al modo de guerra. No duden de que pueden convencer a su gente con propaganda de que deben apretarse el cinturón, y aunque tengan hambre, deben estar orgullosos, porque Rusia es grande", ha insistido Duda.

Por ello, el Duda ha asegurado que Occidente tiene el "deber común" de seguir apoyando a Ucrania en todos los sentidos, pues no solo los ucranianos no disponen del suficiente potencial para derrotar a Rusia por sí solos, sino porque además su derrota también supondría un peligro para la seguridad global.

"El final adecuado para esta guerra es que los rusos abandonen de las fronteras anteriores a 2014 y esto es imposible sin apoyo (...) No se cansen de esta guerra. Eso es lo que quiere Putin, desgastarnos (...) Si no apoyamos a Ucrania, no se defenderá y será esclavizada", ha dicho.