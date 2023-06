Ucrania.- El presidente de Corea del Sur recibe en Seúl a la primera dama de Ucrania

MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, ha recibido este martes en Seúl, la capital, a la primera dama de Ucrania, Olena Zelenska, que se encuentra inmersa en una visita oficial al país como representante del jefe de Estado ucraniano y el que es también su marido, Volodimir Zelenski.

Así, ha expresado su intención de invitar al mandato surcoreano y la primera dama del país asiático, Kim Keon Hee, al territorio ucraniano y ha calificado el país de "modelo de resistencia y desarrollo".

Zelenska ha advertido, no obstante, de la "fatiga" que supone la guerra y ha pedido un apoyo "más radical" para la lucha contra la agresión rusa que, tal y como ha recalcado, afecta "al futuro de todo el mundo", según una entrevista concedida a la agente de noticias Yonhap.

Desde el estallido de la invasión rusa de Ucrania en febrero del año pasado, Zelenska ha encabezado una campaña para arrojar luz sobre la guerra y aunar apoyos a nivel mundial para Kiev.

"Para los ucranianos, Corea del Sur y su historia son un modelo de resiliencia y desarrollo. Así que gracias por darnos un buen ejemplo e inspirarnos", ha señalado antes de matizar que la idea de que la ayuda surcoreana vaya más allá de la asistencia humanitaria es una "sabia decisión".

La primera dama ha destacado la importancia de la atención prestada por la comunidad internacional dado que el país lidia con "lamentables actos de violencia, particularmente contra niños".

En este sentido, ha destacado que, ante tales adversidades, la solidaridad internacional es de "gran importancia" para Ucrania. "Creo que el mundo debería tener más miedo que nosotros de perder este interés, porque, si gana el agresor, pierde el mundo entero", ha puntualizado.

Sobre la idea de llegar a un alto el fuego con Rusia, Zelenska ha indicado que Ucrania "solo estará satisfecha con una paz que sea resultado de nuestra victoria, y no con un armisticio abstracto". "Es imposible estrechar la mano al que acaba de matar a tus familiares y vecinos. No puedes sentarte en la mesa de negociación con un asesino que no se arrepiente", ha zanjado.