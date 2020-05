Ucrania.- El presidente de Ucrania asume que un mandato "no será suficiente" pese a su promesa

Ucrania.- El presidente de Ucrania asume que un mandato "no será suficiente" pes

Ucrania.- El presidente de Ucrania asume que un mandato "no será suficiente" pes - PRESIDENCIA DE UCRANIA

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski, ha reconocido que un solo mandato "no será suficiente" para cumplir todas las reformas que quiere emprender, lo que deja entrever una candidatura a la reelección que contravendría la promesa que él mismo hizo en la campaña previa a las elecciones de 2019.

Zelenski ha comparecido públicamente para hacer balance de su primer año en el poder, marcado por un acercamiento a Rusia y por el lanzamiento de una batería de reformas políticas y económicas a las que aún les quedaría recorrido, habida cuenta de lo que reconoce el propio Gobierno.

El presidente ha admitido por primera vez que podría no bastarle un mandato. "No sé, siendo sincero uno podría no ser suficiente", ha admitido, abriendo la puerta a una segunda etapa si percibe que cuenta con "un gran apoyo" por parte de la ciudadanía ucraniana, según medios locales.

Entre los compromisos pendientes de Zelenski está la resolución del conflicto en el este de Ucrania, si bien en los últimos meses su mano tendida a Moscú se ha traducido en gestos como el intercambio de presos. De cara al futuro, el mandatario ha apuntado que no descarta ningún formato para tratar de acercar posturas, incluido un cara a cara con su homólogo ruso, Vladimir Putin.

Por otra parte, Zelenski ha considerado que la peor parte de la pandemia de coronavirus ya ha pasado para Ucrania, que podría haber cubierto "todas las etapas" de la desescalada en el plazo de un mes. "Hemos pasado la primera ola, de eso estoy seguro", ha dicho.

El Gobierno ucraniano ha confirmado este miércoles 354 contagios en las últimas 24 horas, lo que eleva el balance provisional de positivos hasta los 19.230. La cifra de fallecidos ha aumentado hasta los 564, 16 más que en el balance oficial difundido el martes.