Ucrania.- El presidente de Ucrania niega que hubiera un intercambio de favores con Trump para investigar a Biden

Trump dice que las palabras de Zelenski dejan claro que no hizo nada mal en sus contactos con Ucrania

KIEV, 2 Dic. (DPA/EP) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha negado que existiera un intercambio de favores con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, para que las autoridades ucranianas investigaran a Hunter Biden, hijo del exvicepresidente estadounidense Joe Biden, a cambio de cientos de millones de ayuda militar a Kiev.

En una entrevista publicada este lunes por la revista alemana 'Der Spiegel', Zelenski ha dicho que nunca habló con Trump de un intercambio de favores ('quid pro quo').

"Sin duda alguna, no hablé con el presidente Trump de ese modo, en el sentido de 'me das esto y yo te doy esto", ha dicho Zelenski. La llamada telefónica que realizó el 25 de julio el presidente de Estados Unidos al mandatario de Ucrania, en la que le pidió que le hiciera "el favor" de que la Fiscalía General investigara al hijo de Joe Biden por su papel en la junta directiva de una empresa gasística, ha provocado que los demócratas pongan en marcha en la Cámara de Representantes un proceso de destitución parlamentaria ('impeachment') contra Trump.

Tras la entrevista de Zelenski, Trump se ha apresurado a subrayar que sus palabras dejan claro que no hubo un 'quid pro quo' y ha reclamado el final del proceso de 'impeachment' en el Congreso. "Noticia de última hora: el presidente de Ucrania acaba de anunciar que el presidente Trump no ha hecho nada mal en relación a Ucrania y a nuestras interacciones y llamadas", ha asegurado el presidente de Estados Unidos, en un mensaje publicado en su cuenta personal de la red social Twitter. "Si los demócratas de izquierda radical estuvieran cuerdos, que no lo están, el caso estaría cerrado", ha proclamado.

La polémica llamada de Trump a Zelenski provocó una denuncia presentada por un funcionario de Inteligencia a nivel interno y llevó a los demócratas a activar el proceso de destitución parlamentaria. La llamada telefónica llegó días después de que Trump decidiera bloquear un paquete de más de 300 millones de dólares de ayuda militar a Ucrania que ya había sido autorizado por el Parlamento.

En la entrevista con 'Der Spiegel', Zelenski ha subrayado que él no quiere que "Ucrania sea una pieza en el tablero de ajedrez de las grandes potencias". El mandatario ucraniano ha afirmado, además, que desde que, en su mandato, Ucrania ha centrado sus esfuerzos para acabar con la corrupción, una de sus principales promesas de campaña. "Las autoridades han sido corruptas durante mucho tiempo pero nosotros estamos haciendo limpieza", ha destacado.