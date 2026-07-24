Ucrania/Rumanía.- AMP2.- Rumanía derriba un dron no identificado sobre su espacio aéreo

Imagen de archivo de un avión de combate F-16 del Ejército rumano - MINISTERIO DE DEFENSA DE RUMANÍA

MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Rumanía, Nicusor Dan, ha anunciado este viernes el derribo de un avión no tripulado sin identificar sobre el espacio aéreo de país y el comienzo de una investigación sobre el incidente.

Dan ha explicado que el dron fue interceptado en torno a las 11.00 hora local, una menos en la península Ibérica, por un avión de combate F-16 sobre una "zona deshabitada, por lo que el piloto pudo disparar sin que existiera ningún tipo de riesgo". El avión, ha añadido el Ministerio de Defensa rumano, pertenece a la Base 86 Aérea de Fetesti y se encontraba realizando una misión de vigilancia.

Se trata de la primera vez que un dron es interceptado y destruido en el espacio aéreo nacional de Rumanía, ha informado la ministra de Exteriores rumana, Toiu Oana, en otro mensaje sobre el uso de una aeronave para destruir el dron intruso.

"Este éxito es el resultado de un piloto dedicado, la rápida respuesta de las Fuerzas Armadas rumanas y una coordinación impecable con Eurofighters italianos en misión de Policía Aérea de la OTAN, que también fueron puestos en alerta", ha destacado.

Oana ha subrayado que el camino hacia una mayor seguridad "es el camino hacia la paz en la frontera". "Protegeremos a nuestros ciudadanos y apoyaremos los esfuerzos internacionales para ayudar a nuestros vecinos, que están protegiendo vidas civiles inocentes contra estos ataques ilegales", ha incidido.

Mientras, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha denunciado que el espacio aéreo europeo "ha sido una vez más violado por una incursión de drones". "Elogio a las fuerzas militares rumanas por su respuesta rápida y efectiva, protegiendo nuestra seguridad compartida", ha señalado.

La conservadora alemana ha indicado que la "máxima prioridad" es fortalecer la defensa y la disuasión a lo largo de la frontera oriental.

La intercepción ocurrió cerca de la localidad de Padina, en el municipio de Buzau, a unos 100 kilómetros de la frontera suroccidental de Ucrania y a 300 kilómetros de la ciudad de Odesa, escenario esta pasada noche de ataques rusos contra la infraestructura portuaria ucraniana.

"Actualmente, los equipos de las instituciones están investigando la zona", ha concluido el presidente en un mensaje publicado en redes sociales, "para obtener todos los detalles sobre el incidente".