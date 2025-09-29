MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha achacado este lunes la falta de progresos en los esfuerzos diplomáticos para lograr un acuerdo de paz en Ucrania a las "reticencias" de Kiev a la hora de "continuar el diálogo", en medio del aumento de las tensiones por la invasión lanzada por Rusia sobre el país europeo en febrero de 2022.

El portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, ha recordado que durante el último encuentro en Turquía entre las delegaciones de ambos países "se formularon propuestas para crear grupos de trabajo para discutir todas las modalidades en áreas clave", antes de indicar que, pese a ello, existe "una pausa" en los contactos, según ha informado la agencia rusa de noticias TASS.

"La pausa derivó de la reticencia del régimen de Kiev a continuar con este diálogo. Eso es lo que puede decirse", ha manifestado, en medio de las acusaciones de Moscú contra el país vecino por la falta de avances, en medio de las críticas internacionales y el creciente malestar del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la falta de frutos de sus esfuerzos de mediación.