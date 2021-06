El TUE anula las sanciones europeas contra Yanukovich y su hijo

BRUSELAS, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) ha anulado este miércoles las sanciones de la Unión Europea contra el expresidente ucraniano Viktor Yanukovich y su hijo, al apreciar que la extensión de las sanciones, que pesan desde 2014, se realizó sin revisar el proceso judicial abierto en Ucrania.

En su sentencia, el órgano con sede en Luxemburgo establece que el Consejo de la UE no demostró haber examinado las resoluciones judiciales que tuvo en cuenta como base fáctica para justificar el mantenimiento de las medidas. De esto extrae que no se comprobó el respeto a los derechos procesales de Yanukovich, por lo que lo estima que no hubo una correcta justificación para prorrogar las sanciones.

"El Consejo no demostró que hubiera efectivamente examinado dichas resoluciones y que hubiera podido deducir de ellas que se había respetado el contenido esencial de los derechos procesales de los afectados. Además, el Consejo no explicó en qué medida dichas resoluciones daban fe del respeto de esos derechos por parte de la Administración judicial ucraniana en el contexto del inicio y la continuación de los procedimientos penales", ha señalado la sentencia del TUE.

La justicia europea explica que las resoluciones judiciales por sí solas no demuestran que los casos penales se hubiesen iniciado e instruido respetando el derecho de defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva.

Por esta razón, al no poder acreditarse que el Consejo se hubiera asegurado de que la justicia ucraniana respetase el derecho de defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva, el TUE indica que el Consejo incurrió en un error de apreciación al extender las sanciones y, por consiguiente, anula los actos impugnados contra el exmandatario y su hijo.

Las sanciones de la UE contra los dirigentes ucranianos se retrotraen a 2014, cuando se aprobaron en base a las investigaciones preliminares de las autoridades ucranianas tras la caída del régimen de Yanukovich. Desde entonces se prorrogan periódicamente, la última vez en marzo de este año.