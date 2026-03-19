Ucrania.- De Wever matiza que solo se normalizarán relaciones con Rusia si hay paz "sostenible" para Ucrania

Archivo - El primer ministro de Bélgica, Bart de Wever, en declaraciones a la prensa al término de una cumbre informal de líderes de la UE. - ALEXANDROS MICHAILIDIS /EUROPEAN COUNCIL - Archivo

BRUSELAS 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Bélgica, Bart De Wever, ha defendido este jueves que una eventual normalización de relaciones con Rusia solo sería posible en el marco de un acuerdo de paz "aceptable y sostenible" para Ucrania, al tiempo que ha insistido en que la Unión Europea debe estar presente en las negociaciones para poner fin al conflicto.

"Cuando hablo de normalizar las relaciones, es en la situación en la que se alcance una paz aceptable y sostenible", ha explicado De Wever a los medios en su llegada a la cumbre de líderes en Bruselas, donde ha precisado que ese escenario pasaría por un compromiso válido tanto para Ucrania como para la UE y que, en todo caso, se trataría de "una situación a largo plazo".

De Wever ha querido matizar así sus recientes declaraciones en las que apuntaba a la posibilidad de normalizar las relaciones con Rusia a largo plazo con vistas a un acceso a energía más barata, en contraste con la línea comunitaria de mantener la máxima presión sobre Moscú.

En este sentido, el dirigente belga ha insistido en que su planteamiento no implica un cambio en el respaldo a Kiev, defendiendo que la UE debe mantener tanto el apoyo financiero como la presión sobre el Kremlin.

"Tenemos que seguir apoyando financieramente a Ucrania, pero también aumentar la presión sobre Rusia", ha afirmado, subrayando que Bélgica respalda y defiende "firmemente" el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia.

Asimismo, ha reiterado que este enfoque no pasa por modificar la actual política energética europea, pese al impacto económico de la guerra en Oriente Próximo. "No creo que debamos comprar gas ruso", ha señalado, al tiempo que ha recalcado que "los precios de la energía son la principal prioridad" en la agenda europea.

En paralelo, De Wever ha defendido que la UE debe tener un papel activo en cualquier proceso negociador para poner fin al conflicto, al considerar incoherente que asuma el grueso del apoyo a Kiev sin participar directamente en las conversaciones.