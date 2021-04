Zelenski invita a Putin a reunirse en Donbás ante la escalada de tensiones entre ambos países

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se ha dirigido este martes a su homólogo ruso, Vladimir Putin, para invitarle a reunirse "en cualquier lugar de Donbás", con el fin de intentar llegar a un acuerdo tras la última escalada de tensiones entre ambos países.

En un mensaje oficial, Zelenski ha querido hablar "con franqueza" sobre los problemas que enfrenta Ucrania en la actualidad, además de exponer la situación de las tropas que el país tiene desplegadas en la frontera este.

"Ha habido reuniones para la restauración del alto el fuego y un apoyo de todas las partes para esto, no obstante, Rusia ha negado apoyar la declaración general", ha dicho dijo Zelensky, según recoge el periódico ucraniano 'Vesti'.

También, el mandatario ucraniano ha anunciado que el Grupo de Contacto Trilateral para Donbás --formado por Ucrania, Rusia y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa-- ha propuesto reunirse en la frontera para aclarar la situación lo antes posible.

"Entiendo todo lo que está pasando perfectamente porque voy allí todos los meses", ha aclarado para después dirigirse directamente al presidente ruso. "Putin, estoy listo para ir aún más lejos e invitarle a reunirse en cualquier lugar de Donbás", ha dicho Zelenski.

Asimismo, Zelenski ha mostrado su preocupación por el aumento de efectivos militares rusos en la frontera y exige su retirada. No obstante, ha indicado que no se trata de algo "inesperado" y ha considerado "posible" una desescalada. Finalmente, ha enfatizado que "Ucrania no quiere la guerra" pero "está lista" en caso de que estalle.

Las autoridades ucranianas han criticado durante los últimos días a Rusia por el despliegue de militares en una zona cercana a la frontera común, lo que ha sido rechazado desde Moscú, que argumenta que puede trasladar a sus militares por su territorio sin cortapisas.

Los Acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto en la frontera entre ambos países, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia. Las hostilidades han dejado hasta la fecha unos 13.000 muertos, según estimaciones de la ONU.