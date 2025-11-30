Zelenski recompone la delegación de paz que conversará este domingo en EEUU con Witkoff y Kushner

Archivo - June 4, 2025: Ukrainian Defence Minister Rustem Umerov arrives to address the media following the 28th Ukraine Defence Contact Group meeting at NATO headquarters in Brussels, Belgium, 04.06.2025. The ministers announced enhanced military aid for - Europa Press/Contacto/Wiktor Dabkowski - Archivo

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado a su nueva delegación de paz marcada por la ausencia de su ya dimitido asesor Andri Yermak, que abandonó el cargo este viernes en medio de un escándalo de corrupción, y que está ya en EEUU para discutir la situación actual de las negociaciones.

Yermak, hasta ahora jefe del equipo de negociación, ha cedido su sitio a Rustem Umerov, el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa y antiguo 'número dos' del equipo. Umerov tendrá como ayudante principal al hasta ahora adjunto de Yermak, Alexander Bevz.

El grueso de la delegación estará formado por el jefe de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa, Kirill Budanov, el jefe adjunto militar del Ministerio de Defensa, Vadim Skibitsky, el jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Andriy Hnatov y el jefe del Servicio de Inteligencia Exterior, Oleg Ivashchenko.

Esta delegación ha viajado a Estados Unidos para reunirse hoy en Florida con el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner y tratar la evolución de los acontecimientos, según ha confirmado el presidente de Ucrania.

"Rustem ha presentado este sábado un informe con una misión clara: definir con rapidez y rigor los pasos necesarios para poner fin a la guerra. Ucrania continúa trabajando con Estados Unidos de la manera más constructiva posible, y esperamos que los resultados de las reuniones en Ginebra se concreten en Estados Unidos. Espero con interés el informe de nuestra delegación tras su trabajo de este domingo", ha hecho saber el presidente ucraniano.

Witkoff encabezará una delegación estadounidense para las conversaciones en Rusia la próxima semana.

La semana pasada, Estados Unidos emitió un ultimátum a Kiev para que aceptara antes del Día de Acción de Gracias los términos de un acuerdo que parecía favorecer a Rusia. El documento acabó en una versión más diluida al compartimentar los temas más espinosos tras una intensa actividad diplomática en Ginebra y bajo la presión de los aliados europeos de Kiev.

Los europeos han sido excluidos de los detalles de muchos aspectos de las conversaciones y solo participan en las conversaciones bilaterales donde su aportación es absolutamente necesaria en esta etapa, como la definición de las garantías de seguridad con Estados Unidos.

Si bien Washington ha promocionado avances en las conversaciones con Ucrania, estas aún enfrentan los mismos obstáculos que en rondas anteriores: lo que satisface a Ucrania probablemente sea un factor decisivo para Rusia, y viceversa.

El presidente ruso, Vladímir Putin, reiteró el jueves su exigencia de que el Ejército ucraniano se retire de las zonas de la región de Donetsk, que Moscú no ha podido tomar por la fuerza, una idea que Kiev ha rechazado repetidamente.