UE.- La actividad de la eurozona esquiva el impacto del coronavirus, según PMI

El crecimiento de la actividad del sector privado de la zona euro se ha acelerado en febrero a máximos de los últimos seis meses, esquivando por el momento el impacto económico del brote del coronavirus en China, según el índice compuesto adelantado de gerentes de compras (PMI), que ha subido a 51,6 puntos desde los 51,3 de enero, su nivel más alto de los seis últimos meses, según IHS Markit.

"La economía de la zona euro de nuevo logró recuperar algo de ímpetu en febrero a pesar de que gran número de empresas ha sufrido contratiempos de diversa naturaleza por el coronavirus", ha declarado Chris Williamson, economista jefe de IHS Markit,para quien el dato de febrero concuerda con un crecimiento del PIB del 0,2% en el primer trimestre de 2020.

En concreto, el índice de actividad del sector servicios se ha situado en febrero en los 52,8 puntos, frente a los 52,5 del mes anterior, mientras que el dato manufacturero ha mejorado a 49,1 desde 47,9 puntos, registrando así su nivel más alto en un año, a pesar de mantenerse dentro del terreno recesivo.

A pesar de la aceleración del crecimiento observada en febrero, los autores de la encuesta han advertido de que el panorama sigue siendo sumamente incierto, en especial con respecto a la posibilidad de nuevas perturbaciones en las cadenas de suministro, los viajes, el turismo y la demanda por el brote de coronavirus.

En particular, los retrasos generalizados en las entregas de insumos observados en febrero no auguran nada bueno para la producción en marzo a menos que puedan gestionarse nuevas entregas, ha apuntado Williamson, subrayando que "el impacto inmediato (del coronavirus) todavía no se ha manifestado".

El dato adelantado del índice PMI para Alemania, la mayor economía del euro, refleja una leve desaceleración de la actividad, hasta 51,1 desde 51,2 puntos, con un debilitamiento de la expansión del sector servicios, hasta 53,3 desde 54,2, mientras que la recesión en las manufacturas ha continuado en febrero, aunque con síntomas de mejoría, puesto que el índice sectorial ha subido a 47 puntos desde los 45,6 de enero.