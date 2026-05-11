UE.-AMP.-Albares presiona a los Veintisiete para someter a voto suspensión parcial del Acuerdo de Asociación con Israel

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ofrece declaraciones a los medios sobre la liberación del activista español de origen palestino Saif Abukeshek, a 10 de mayo de 2026, en Madrid (España). Albares, ha conf - Ricardo Rubio - Europa Press

BRUSELAS, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha reclamado este lunes a sus homólogos europeos que se proceda a votar "ya" la suspensión parcial del Acuerdo de Asociación con Israel, que no requiere unanimidad, para "constatar" qué países están de acuerdo y cuáles no.

En declaraciones a los medios antes de asistir al Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) que tiene lugar en Bruselas, el jefe de la diplomacia española ha vuelto a pedir la suspensión total del Acuerdo de Asociación con Israel y, ante la falta del voto unánime de todos los Estados miembro para ello, ha reclamado al menos un voto sobre la suspensión parcial, que requiere solo mayoría cualificada.

"Llevamos demasiado tiempo hablando de medidas de la Comisión y las propuestas que puso encima de la mesa. Yo ya solicito que para la parte en la que se requiere simplemente mayoría cualificada, la parte comercial, pasemos a un voto y dejemos de decir que no hay la mayoría cualificada para ello", ha afirmado el ministro.

Albares ha subrayado la necesidad de que se constate "cuántos (países) son los que están de acuerdo y los que no", alegando que "no vale simplemente" con "no traer decisiones a la mesa" o "simplemente decir de manera vaporosa" que no hay una mayoría para suspender el Acuerdo de Asociación con Israel.

"La mejor forma de constatarlo o no es que se pueda votar", ha proseguido en su explicación el ministro, que ha señalado que la credibilidad de la Unión Europea "está en juego" con este asunto porque la coyuntura internacional actual es "la mayor crisis mundial de este siglo".

OTRAS MEDIDAS POSIBLES

El ministro ha lamentado que las relaciones entre la Unión Europea e Israel continúen "como si nada estuviera ocurriendo", y ha recordado que hay una serie de medidas que "ni siquiera exigen" la suspensión del Acuerdo de Asociación porque son un "mero cumplimiento" de las opiniones consultivas de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Ha puesto como ejemplo que el bloque comunitario podría prohibir, "como ha hecho España", el comercio con productos que provengan de los territorios ocupados en Cisjordania, así como la imposición de sanciones a "los colonos violentos" o contra "la expansión ilegal de los asentamientos".

Las declaraciones de Albares tienen lugar después de que en la última reunión de ministros de Exteriores de la UE en el mes de abril no se alcanzara un acuerdo para la suspensión parcial o total del Acuerdo de Asociación con Israel, una medida que había reclamado a España junto a Irlanda y Eslovenia y que rechazaron otros países como Alemania o Italia.

No obstante, es previsible que los Veintisiete sí reúnan este lunes la unanimidad para un acuerdo político por el que impongan sanciones a los colonos israelíes por la violencia ejercida desde sus asentamientos en Cisjordania, dado que el cambio de gobierno en Hungría, ahora con el primer ministro Peter Magyar a la cabeza, podría llevar a la retirada del veto que su predecesor, Viktor Orbán, mantenía a la aprobación de estas medidas restrictivas.

SITUACIÓN DE LA NOBEL DE LA PAZ IRANÍ

Por otra parte, el ministro se ha felicitado del traslado a un hospital para recibir tratamiento de la Nobel de la Paz iraní Narges Mohammadi, como había reclamado él mismo la semana pasada y como se pidió al embajador en Madrid, Reza Zabib, convocado el pasado jueves al Ministerio de Asuntos Exteriores.

"Le quiero decir a las autoridades iraníes que esa es la vía", ha señalado el ministro, felicitándose de que esté recibiendo tratamiento médico ante su situación crítica de salud durante su reclusión en prisión.

Además, ha aprovechado para defender que la suspensión que han hecho las autoridades iraníes de su condena "tiene que convertirse en un levantamiento total". "Mohammadi debe de estar libre inmediatamente", ha reclamado.

Asimismo, ha defendido que la situación de 'status quo' en Irán "no se puede sostener mucho tiempo". "Es necesario reabrir el estrecho de Ormuz, es necesario que las negociaciones de paz vayan avanzando, que el alto el fuego se haga permanente, que también sea permanente en Líbano, que cesen las violaciones de ese alto el fuego y que el paso libre y seguro del estrecho de Ormuz permita a todos los países del Golfo retomar las operaciones comerciales normales", ha aseverado.