Bruselas dice que la UE ha "superado la prueba" en Ceuta y pide acelerar las reformas migratorias europeas

Archivo - El comisario de Interior, Magnus Brunner. - FRANCOIS LENOIR /EUROPEAN COUNCIL - Archivo

BRUSELAS, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, ha asegurado este martes que la Unión Europea ha "superado la prueba" tras la crisis migratoria de Ceuta al lograr controlar la situación y evitar movimientos hacia el resto del espacio Schengen, aunque ha defendido que el episodio obliga a extraer "las lecciones correctas" y acelerar la aplicación de las nuevas políticas europeas en materia de fronteras y migración.

"De momento, está claro que Europa ha superado la prueba. Estas personas no han podido acceder al espacio Schengen y la seguridad en la frontera se ha resuelto con rapidez. Ahora la clave para la Unión Europea está en actuar unida y sacar también las conclusiones correctas de estos acontecimientos", ha sostenido el político austriaco durante la rueda de prensa posterior a la reunión extraordinaria de ministros de Interior de la UE.

Brunner ha subrayado que el ministro español, Fernando Grande-Marlaska, ha confirmado durante el encuentro que la situación está "bajo control", que "nadie ha pasado al territorio continental de España" y que el espacio de libre circulación dentro de la Unión "no se ha visto afectado", al tiempo que ha atribuido este resultado a la cooperación entre España, Marruecos y las instituciones europeas.

"Europa nunca ha tenido tanto control sobre la migración ilegal en las últimas décadas", ha sostenido el comisario, quien ha advertido, sin embargo, de que lo ocurrido en Ceuta demuestra que "esas imágenes dramáticas superan a las mejores estadísticas" y que, a su juicio, el episodio ha puesto a prueba la resiliencia europea y la protección de las fronteras exteriores, por lo que ha defendido reforzar la respuesta común ante este tipo de situaciones.

A partir de esa experiencia, Brunner ha defendido que la prioridad pasa por aplicar "plenamente" el nuevo Pacto de Migración y Asilo y el reglamento europeo de retornos, con procedimientos fronterizos y devoluciones "más ágiles", además de aprovechar instrumentos como el concepto de "país tercero seguro", que permite tramitar solicitudes de protección internacional fuera de la UE en determinadas condiciones.

Asimismo, ha apostado por desarrollar el plan de cinco medidas planteado por la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, que incluye reforzar la cooperación con los países de origen y tránsito, acelerar los retornos, ampliar el apoyo de Frontex en las fronteras exteriores y en terceros países, desplegar sistemas de alerta temprana frente a campañas de desinformación y movimientos coordinados y reforzar la lucha contra las redes de tráfico de migrantes.

EXAMINARÁ LOS CONTROLES RESTABLECIDOS POR ITALIA

Preguntado por la decisión de Italia de restablecer temporalmente los controles en la frontera interior con España, Brunner ha recordado que el Código de Fronteras Schengen permite este tipo de medidas de forma "excepcional" y "temporal" cuando existan riesgos para la seguridad pública, aunque ha precisado que corresponde ahora a la Comisión evaluar si cumplen los requisitos de necesidad y proporcionalidad previstos en la normativa europea.

"La situación ha evolucionado en los últimos días. Ahora sabemos que las personas han regresado a Marruecos y que no ha habido movimientos hacia el espacio Schengen. Cuando Italia adoptó esa decisión, no disponíamos todavía de esa información", ha señalado el comisario, quien ha evitado anticipar la valoración de Bruselas hasta completar ese análisis.

BRUSELAS APUNTA A LAS MAFIAS Y LA DESINFORMACIÓN

El responsable europeo ha atribuido además la magnitud de la crisis a la actuación de las redes de tráfico de migrantes y a campañas de desinformación difundidas a través de las redes sociales, al tiempo que ha evitado pronunciarse sobre un eventual papel de las autoridades marroquíes antes de la entrada masiva en Ceuta al señalar que las investigaciones siguen en curso.

"Lo que sabemos es que esto fue instrumentalizado por traficantes de seres humanos", ha afirmado Brunner, quien ha añadido que Europol trabaja junto con las autoridades españolas para esclarecer el origen de esos mensajes y determinar quién estuvo detrás de su difusión antes de extraer conclusiones.

Así, ha reconocido que esta semana ha puesto a la UE "a prueba en celeridad, en solidaridad y también en resiliencia ante la desinformación". "Pero dejen que sea claro también. Cuando ha hecho falta, la situación ha vuelto a estar bajo control, y no por accidente, sino por actuar conjuntamente", ha añadido el comisario.

CENTROS DE RETORNO

Por otro lado, ha confirmado que varios Estados miembro han planteado durante el debate el desarrollo de centros de retorno en terceros países, una posibilidad que, según ha recordado, ya cuenta con una base jurídica en el nuevo reglamento europeo, si bien ha insistido en que corresponde a los gobiernos nacionales decidir si quieren impulsarlos.

Asimismo, ha explicado que Bruselas respaldará estas iniciativas cuando los países opten por ellas, aunque ha precisado que su eventual financiación deberá abordarse en la negociación del próximo marco financiero plurianual. "Es una decisión de los Estados miembro. Nosotros proporcionamos la base jurídica y, si quieren utilizarlos, los apoyaremos", ha puntualizado.

LA MIGRACIÓN, "ELEMENTO CENTRAL" DEL ACUERDO CON MARRUECOS

Brunner ha insistido, además, en que la cooperación con Marruecos seguirá siendo un pilar de la estrategia migratoria europea y ha confirmado que Bruselas mantiene las negociaciones para cerrar un acuerdo de asociación "completo" con Rabat, en el que la migración constituye "uno de los elementos centrales".

No obstante, ha rechazado vincular esas conversaciones con los acontecimientos de Ceuta, aunque sí ha defendido que la cooperación con las autoridades marroquíes ha resultado "muy importante", especialmente para facilitar los retornos y recuperar el control de la situación en la frontera.