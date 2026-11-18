Archivo - Bandera de la UE con iluminación de la bandera de Ucrania en el edificio Europa, sede del Consejo Europeo y del Consejo de la UE - ALEXANDROS MICHAILIDIS - Archivo

BRUSELAS, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha propuesto este miércoles conceder a Ucrania un nuevo préstamo de hasta 45.000 millones de euros para 2027, con el que pretende cubrir cerca de dos tercios de los 70.000 millones que Kiev necesita para afrontar sus gastos militares y presupuestarios durante el próximo año y que deberá contar con el visto bueno de los Veintisiete, que lo debatirán por primera vez en la cumbre europea del próximo 26 de noviembre en Bruselas.

"Confío mucho en que lleguemos a un acuerdo entre los 27", ha señalado la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, en una rueda de prensa, después de que algunos gobiernos, como los de Eslovaquia y República Checa, hayan expresado sus reservas a participar en otro crédito conjunto para financiar la ayuda a Kiev.

La conservadora alemana ha respaldado además la posición del canciller alemán, Friedrich Merz, partidario de que todos los países contribuyan a través del presupuesto comunitario, y ha defendido que el nuevo instrumento permite atender las diferencias entre aquellos que prefieren financiar ayuda civil y los que también están dispuestos a sufragar gastos militares.

De salir adelante, esta cantidad se sumaría a los 45.000 millones que Bruselas tiene pendientes de desembolsar en 2027 del crédito de 90.000 millones aprobado para el periodo 2026-2027, de modo que los fondos europeos previstos para el próximo ejercicio podrían alcanzar los 90.000 millones de euros, mientras que el resto de las necesidades adicionales deberá cubrirse con aportaciones de otros socios internacionales.

HASTA 25.000 MILLONES PARA DEFENSA Y 20.000 PARA GASTO PÚBLICO

En concreto, la propuesta, que aún deberá ser examinada por el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE, contempla destinar hasta 25.000 millones de euros a asistencia militar para reforzar las capacidades de defensa de Ucrania y estrechar la cooperación entre las industrias armamentísticas ucraniana y europea, mientras que los otros 20.000 millones se dirigirían a sostener el presupuesto del Estado y garantizar el funcionamiento de servicios públicos esenciales.

De esta última cantidad, Bruselas plantea canalizar 10.000 millones mediante asistencia macrofinanciera y otros 10.000 millones a través del Mecanismo para Ucrania, el instrumento europeo destinado a financiar la recuperación del país y apoyar las reformas vinculadas a su proceso de adhesión a la UE.

El desembolso de estos fondos estará condicionado a que Kiev continúe avanzando en sus compromisos de reforma, especialmente en materia de Estado de derecho, lucha contra la corrupción y gestión de las finanzas públicas, mientras que el crédito se financiará mediante la emisión de deuda en los mercados de capitales, respaldada por el presupuesto comunitario.

En cuanto a su devolución, la Comisión plantea que Ucrania únicamente tenga que reembolsar el principal cuando reciba reparaciones de guerra de Rusia. Hasta entonces, la deuda se irá refinanciando, aunque la UE también se reserva el derecho de utilizar los fondos rusos inmovilizados para devolver el préstamo, siempre de conformidad con el Derecho europeo e internacional.

La propuesta incluye además cambios para facilitar nuevas contribuciones internacionales, entre ellos ampliar el uso de los beneficios extraordinarios generados por los activos rusos inmovilizados para devolver futuros créditos, una vez reembolsados los préstamos anteriores del G7, y permitir hasta 5.000 millones adicionales en financiación europea respaldada por garantías de terceros países con la máxima calificación crediticia.

UCRANIA NECESITARÁ 20 MILLONES DE DRONES EN 2027

Por su parte, el comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, ha advertido de que Ucrania necesitará alrededor de 20 millones de drones en 2027, el doble que este año, y ha señalado que estos sistemas pasarán de representar el 31% al 62% de sus necesidades de armamento en términos económicos, lo que obligará a aumentar considerablemente la capacidad de producción.

"Tenemos que aumentar la producción de las armas que necesita Ucrania también en la Unión Europea para entregarlas en 2027, no en 2028 o 2029", ha defendido el responsable comunitario, quien ha explicado que Bruselas prepara contratos por valor de 14.400 millones de euros para drones y municiones con el objetivo de comenzar los desembolsos desde enero y evitar interrupciones en los suministros.

En este contexto, ha detallado que los 25.000 millones reservados a defensa en el nuevo instrumento permitirían a Kiev mantener sus capacidades militares durante el próximo ejercicio, especialmente mediante la adquisición de sistemas de defensa antiaérea, drones y equipos antidrones, misiles y municiones.

Kubilius ha advertido también de las dificultades para suministrar interceptores capaces de derribar misiles balísticos rusos, cuya producción, según sus estimaciones, está aumentando considerablemente, mientras que la fabricación de sistemas de defensa capaces de neutralizarlos sigue siendo insuficiente.

Por ello, ha señalado que Bruselas trabaja con sus socios transatlánticos para garantizar el suministro de interceptores Patriot y estudia fórmulas para que los Estados miembro puedan entregar parte de sus reservas actuales a Ucrania a cambio de recibir nuevas unidades en los próximos años.

"Es una decisión muy importante, tanto desde el punto de vista material como político. Envía un mensaje contundente, también al señor Putin: la UE sigue al lado de Ucrania", ha reivindicado el comisario, quien ha insistido en que la estrategia rusa de confiar en que el paso del tiempo debilite el respaldo europeo a Kiev "no tendrá éxito".

BRUSELAS PRESENTARÁ LA PRÓXIMA SEMANA EL 22º PAQUETE DE SANCIONES CONTRA RUSIA

En paralelo a la nueva financiación, Von der Leyen ha anunciado que la Comisión Europea presentará la próxima semana su vigésimo segundo paquete de sanciones contra Moscú, con el que pretende mantener la presión económica sobre Rusia mientras continúan los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un acuerdo de paz.

"Las sanciones funcionan. No están asestando un golpe repentino a la economía rusa, pero erosionan sus cimientos", ha sostenido la presidenta comunitaria, quien ha asegurado que existen "muchos indicadores" que apuntan a un empeoramiento de las perspectivas económicas del país y a "dificultades reales" para el Kremlin.

La jefa del Ejecutivo europeo ha vinculado ambas iniciativas a la estrategia de la UE de mantener el respaldo a Ucrania y aumentar la presión sobre Moscú en paralelo a las negociaciones diplomáticas, en las que Bruselas aspira a participar junto a sus socios europeos.

"Estamos enviando un mensaje claro a Rusia: queremos la paz", ha afirmado Von der Leyen, quien ha defendido que, casi cinco años después del inicio de la invasión, Europa sigue "más comprometida que nunca" con el apoyo a Ucrania "en la guerra y en la paz".