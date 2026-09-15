BRUSELAS, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, ha urgido este martes a reforzar la prevención y preparación de la Unión Europea frente a los fenómenos meteorológicos extremos, después de que casi 700.000 hectáreas hayan ardido en lo que va de año, y ha advertido de que, sin medidas adecuadas, los costes de responder a emergencias seguirán creciendo en los próximos años.

"Ante la actual realidad climática, la mejor manera de luchar contra los fenómenos meteorológicos extremos es mediante la prevención y la preparación. La reacción debe seguir siendo nuestra última línea de defensa", ha advertido durante un debate ante el pleno del Parlamento Europeo sobre la preparación y respuesta de la UE frente a las olas de calor, los incendios forestales y las sequías.

La comisaria ha defendido así un mayor peso de la preparación frente a estos episodios, en un contexto en el que, según ha indicado, las pérdidas que soporta la agricultura por los efectos climáticos se estiman en alrededor de 28.300 millones de euros anuales en la UE, situando al sector entre los sometidos a una mayor presión.

"El próximo Marco Financiero Plurianual será crucial a la hora de incentivar y financiar medidas clave de prevención. Sin una prevención adecuada, los costes de la respuesta a emergencias no harán más que crecer en los próximos años", ha sostenido la políticia belga, que ha recordado que Bruselas presentará próximamente el Marco Integrado de Resiliencia Climática, con el que la Comisión busca reforzar la preparación del bloque frente a las consecuencias del cambio climático.

Lahbib ha enmarcado estas cifras en un verano "muy difícil" para Europa por las olas de calor y las sequías que, según ha indicado, han elevado el riesgo de incendios forestales y provocado daños en la salud y el bienestar de los ciudadanos, las empresas y el sector agrícola. "Solo este año ya han ardido casi 700.000 hectáreas, con 16 Estados miembro registrando superficies por encima de la media nacional", ha añadido.

"El mensaje es muy claro. Todos los ámbitos políticos y todos los actores deben trabajar juntos, en sinergia y en cooperación europea", ha defendido Lahbib, quien ha destacado herramientas como el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), el sistema de satélites Copernicus y el Observatorio Europeo de la Sequía.

Asimismo, la responsable europea de Gestión de Crisis ha hecho balance de la actuación del Mecanismo de Protección Civil de la UE durante este año y ha asegurado que todas las solicitudes de asistencia recibidas hasta ahora han obtenido respuesta, diez dentro de Europa y otras dos fuera del continente.

Como parte de las medidas de preparación, la UE ha desplegado de manera preventiva a 777 bomberos procedentes de 14 países europeos en puntos considerados de alto riesgo, mientras que la flota de rescEU ha contado este verano con 18 aviones y cinco helicópteros para combatir los incendios.

Entre estos últimos se incluye, por primera vez, un helicóptero financiado íntegramente por la Unión Europea, según ha destacado Lahbib, quien ha señalado que visitó este medio la pasada semana en Rumanía.

LA EUROCÁMARA TAMBIÉN PIDE REFORZAR LA PREVENCIÓN

Durante el debate, la eurodiputada del PP Carmen Crespo ha advertido de que el cambio climático está "agudizando los incendios" y ha reclamado reforzar la investigación sobre los denominados fuegos de sexta generación, además de revisar la gestión de las zonas rurales para facilitar las labores de prevención.

"Necesitamos más. En este momento, necesitamos investigación", ha señalado Crespo, que ha apostado en este sentido por recuperar actividades como la silvicultura, el pastoreo y la caza sostenible y ha pedido flexibilizar las directivas europeas que, según ha denunciado, dificultan las autorizaciones necesarias para realizar actuaciones preventivas en los montes.

Por su parte, la eurodiputada socialista Leire Pajín ha reivindicado la respuesta europea y el trabajo de los bomberos forestales y voluntarios, aunque ha advertido de que este verano se han registrado incendios "cada vez más devastadores", con más superficie quemada, víctimas, localidades desalojadas y pérdidas de biodiversidad y fauna.

"Quiero poner en valor la respuesta europea y, desde luego, la labor de los bomberos forestales y de los voluntarios. Pero la mejor manera de responder ante ellos es dotándoles de los recursos necesarios y, sobre todo, mejorando el Mecanismo de Protección Civil en su parte de anticipación, con mayores mecanismos para prever, para fortalecer y para anticiparnos ante lo que viene", ha señalado.

Así, ha recordado que la comunidad científica lleva años alertando de las consecuencias de las altas temperaturas y ha reclamado al la Eurocámara que se tome "en serio" el cambio climático y refuerce las políticas de anticipación. "Lo que tenemos que hacer de una vez por todas es decidir si vamos a ir de la mano de los negacionistas, de aquellos que cada año nos exponen más, o si de una vez por todas nos vamos a tomar en serio el cambio climático" ha aseverado.

Desde Sumar, Estrella Galán ha centrado su intervención en la magnitud de los fuegos registrados este verano en España y ha denunciado las condiciones "precarias" de los bomberos forestales, además de reclamar una mayor apuesta por la prevención y la defensa del Pacto Verde Europeo.

"Imaginen por un momento que hubiese ardido todo el país de Luxemburgo. Imaginen por un momento que hubiese ardido toda la isla de Malta. Sumen esas superficies y aún así no alcanzarán a representar lo que ha ardido este verano en mi país, en España", ha afirmado.

Por el contrario, la eurodiputada de Vox Mireia Borrás ha responsabilizado a las políticas medioambientales europeas de dificultar la gestión de los montes y ha acusado a las instituciones comunitarias de "demonizar la gestión forestal", reclamando abandonar el Pacto Verde Europeo.

"Un incendio no comienza cuando vemos las llamas, sino muchos meses antes, cuando un ganadero cierra su explotación y desaparece el rebaño que limpiaba el monte. Empieza cuando su regulación climática prohíbe directamente al agricultor quemar sus rastrojos. Empieza cuando sus directivas de hábitats y aves convierten un cortafuegos en año y medio de prohibiciones y papeleos", ha afirmado.