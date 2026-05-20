UE.-AMP.- El Consejo de la UE y la Eurocámara logran un acuerdo para implementar el pacto arancelario con EEUU

Archivo - HANDOUT - 05 January 2026, Belgium, Brussels: The Cypriot Presidency of the European Union sign is hanged at the premises of the EU Headquarters in Brussels. Cyprus has just taken over the rotating EU presidency for the second time. Photo: Fred - Frederic Sierakowski/EU Council/ DPA - Archivo

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de la UE y el Parlamento Europeo han llegado en la madrugada de este miércoles a un acuerdo provisional para implementar el pacto comercial con Estados Unidos alcanzado entre el presidente norteamericano Donald Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en julio de 2025.

"El Consejo de la UE y el Parlamento Europeo acaban de llegar a un acuerdo provisional sobre dos reglamentos que aplican las reducciones arancelarias de la Unión Europea (UE) establecidas en la Declaración Conjunta UE - EEUU", ha anunciado en redes la Presidencia del Consejo, que en 2026 corresponde a Chipre.

Minutos después, a través de un comunicado, el Consejo ha valorado este avance como "un paso importante para el cumplimiento de los compromisos adquiridos" en la Declaración Conjunta con Washington, que espera "sirva de plataforma para seguir colaborando con Estados Unidos en la reducción de aranceles y en la cooperación estrecha para afrontar los retos comunes".

Su objetivo, ha subrayado, es "fortalecer una relación comercial transatlántica estable y predecible, al tiempo que se garantizan sólidas salvaguardias y se preserva la flexibilidad necesaria para proteger los intereses económicos de la UE, en caso necesario".

En concreto, el compromiso alcanzado con la Eurocámara versa sobre dos reglamentos, de los que el primero y principal "elimina los aranceles aduaneros restantes sobre los productos industriales estadounidenses y otorga acceso preferencial al mercado, incluso mediante contingentes arancelarios y aranceles reducidos para ciertos productos del mar y agrícolas no sensibles de Estados Unidos". Paralelamente, un segundo reglamento pactado "se centra en extender la suspensión de aranceles para las importaciones de langosta, incluida la langosta procesada".

SALVAGUARDIAS PARA SUSPENDER EL ACUERDO TOTAL O PARCIALMENTE

De cualquier modo, Bruselas ha querido incluir lo que ha descrito como un "sólido mecanismo de salvaguardia" por el cual, ante "una solicitud debidamente justificada de tres o más Estados miembros, de la industria o sindicatos de la UE, o por iniciativa propia, la Comisión iniciará un examen para evaluar si el aumento de las importaciones ha causado o amenaza con causar un daño grave a los productores de la UE".

"Si existen pruebas suficientes, la Comisión podrá decidir suspender total o parcialmente la aplicación del reglamento", detalla la nota.

Asimismo, el acuerdo "refuerza las condiciones en las que la Comisión Europea está facultada para suspender total o parcialmente la aplicación" de la eliminación de aranceles y del acceso preferencial recogidos en el primer reglamento.

En concreto, esta posibilidad se abriría cuando "Estados Unidos incumpla los compromisos de la Declaración Conjunta, cuando socave de otro modo los objetivos perseguidos" por la misma o cuando "perturbe las relaciones comerciales y de inversión con la UE, incluso discriminando o atacando a los operadores económicos de la UE". El mecanismo de suspensión, señala, "también puede activarse cuando existan indicios suficientes de que tales acciones puedan producirse en el futuro".

"Además, la Comisión está facultada para suspender las concesiones relativas a los productos de acero y aluminio concedidas a Estados Unidos si, a del 31 de diciembre de 2026, continúa aplicando un arancel superior al 15% a los productos derivados del acero y el aluminio importados de la UE", añade.

Por otra parte, el acuerdo entre el Consejo y el Parlamento incluye una cláusula de extinción, según la cual "el reglamento dejará de aplicarse a finales de 2029", esto es, hacia el término del primer año en la Casa Blanca de quien resulte elegido en las elecciones presidenciales estadounidenses que tendrían lugar, según lo previsto, en noviembre de 2028.

El pacto, que gira en torno a los términos acordados entre Washington y Bruselas --una eliminación de aranceles a productos industriales estadounidenses a cambio de un límite máximo del 15% para las aduanas sobre las exportaciones del bloque--, pende ahora de ratificación por la Eurocámara y los Estados miembros.

De cualquier modo, esto no ha impedido que destacadas figuras de la Unión Europea hayan celebrado ya el resultado de "más de cinco horas de negociaciones", según ha afirmado en redes el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, que ha subrayado que los términos "se ajustan plenamente a la Declaración Conjunta".

"La UE predica con el ejemplo, al tiempo que defiende nuestros intereses", ha destacado, manifestando que, "una vez aprobado, reforzará la estabilidad y la cooperación transatlánticas".

En líneas similares se ha pronunciado el ministro de Energía, Comercio e Industria de Chipre, Michael Damianos, quien calificando la relación económica entre Bruselas y Washington como "la más grande e integrada del mundo", ha celebrado que la Unión Europea haya "cumplido con sus compromisos".

"Somos y seguiremos siendo un socio fiable y de confianza en el comercio mundial", ha destacado Damianos, que ha incidido en que "mantener una asociación transatlántica estable, predecible y equilibrada redunda en beneficio de ambas partes", antes de poner en valor las "sólidas salvaguardias" establecidas para "proteger los intereses, las empresas y los trabajadores europeos".