UE.- AMP.- Elon Musk llama a la "abolición" de la Unión Europea

MADRID, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El magnate Elon Musk ha llamado este sábado a la "abolición" de la Unión Europea tras denunciar que su sistema burocrático está "asfixiando lentamente a Europa hasta la muerte" en comentarios realizados después de que, en la víspera, la Comisión Europea anunciara una multa de 120 millones de euros a su red social X por el "diseño engañoso" de su marca azul de verificación de cuentas.

En una larga serie de mensajes individuales publicados a lo largo de las últimas horas, Musk ha considerado la multa como un ataque de Bruselas contra la libertad de expresión y un mal ejemplo de soberanía supranacional contra los intereses de sus Estados miembro.

"La mejor forma de descubrir quiénes son los males consiste en ver quién quiere restringir la libertad de expresión", ha lamentado Musk tras la multa a su plataforma. Esta marca azul, cabe recordar, es percibida como un sello de autenticidad por los usuarios a pesar de que su acceso es discrecional, lo que viola las obligaciones de la Ley europea de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés).

La sanción anunciada por Bruselas responde también a otras irregularidades castigadas por la DSA como la falta de transparencia en su repositorio de anuncios y el incumplimiento de su obligación de permitir acceso a datos por parte de los investigadores.

Una Comisión Europea que "adora al dios de la burocracia y está asfixiando al pueblo de Europa", según Musk en su serie de escuetos mensajes. "La burocracia de la Unión Europea", insistió, "está asfixiando lentamente a Europea hasta la muerte".

Por ello, ha reiterado, "la UE debería ser abolida y la soberanía debería ser devuelta a los países individuales, para que los gobiernos puedan representar mejor a sus pueblos", en un mensaje que ha terminado fijando en la cabecera de su cuenta y, por lo tanto, será el primero que leerán sus casi 230 millones de seguidores.

Esta serie de mensajes ha sido bien recibida por euroescépticos como el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, que aprovechó para denunciar la multa de la Comisión Europea como un ataque a la libertad de expresión.

"El ataque de la comisión a X lo dice todo. Cuando los señores supremos de Bruselas no pueden ganar el debate, tiran de las multas. Europa necesita de la libre expresión, no de burócratas a los que no ha elegido nadie y deciden lo que podemos leer o decir", ha indicado en un mensaje publicado en X y que remacha con un aplauso al magnate. "Me quito el sombrero ante Elon Musk por defender el frente", ha zanjado.