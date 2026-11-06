AMP.- Hernández de Cos y el neerlandés Knot, únicos candidatos a suceder a Lagarde al frente del BCE

Archivo - El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, interviene durante un encuentro con estudiantes organizado por CUNEF Universidad, en el Aula Magna del Campus Almansa, a 15 de febrero de 2024, en Madrid (España). El acto se encuadra en - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

BRUSELAS, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Eurogrupo ha confirmado este viernes que el español Pablo Hernández de Cos, exgobernador del Banco de España, y el neerlandés Klaas Knot, antiguo responsable del banco central de Países Bajos, son los dos únicos candidatos a suceder a Christine Lagarde al frente del Banco Central Europeo (BCE), una vez concluido el plazo para presentar las propuestas de los países de la zona euro.

Así lo ha anunciado el presidente del foro económico, Kyriakos Pierrakakis, en una declaración en la que ha avanzado que los ministros de Economía y Finanzas de la moneda única examinarán ambas candidaturas en su reunión del próximo lunes 9 de noviembre, aunque la decisión sobre quién ocupará el cargo no se tomará todavía.

La cita permitirá abrir las conversaciones entre los gobiernos y empezar a medir los apoyos con los que cuenta cada aspirante, con vistas a que los jefes de Estado y de Gobierno de la UE alcancen un acuerdo en la cumbre del 26 y 27 de noviembre.

De este modo, quedaría tiempo para completar los trámites pendientes, ya que el candidato deberá ser propuesto formalmente por el Consejo de la UE, que reúne a los ministros de los Veintisiete, antes de que los líderes europeos adopten la decisión definitiva, previa consulta al Parlamento Europeo y al Consejo de Gobierno del BCE.

Para ello, la elección deberá contar con el respaldo de al menos 16 de los 21 países de la zona euro, que representen además un mínimo del 65% de su población, según ha precisado el Eurogrupo al recordar las mayorías necesarias para aprobar la designación.

Pierrakakis puso en marcha este procedimiento después de que Lagarde comunicara el pasado 29 de octubre al presidente del Consejo Europeo su intención de abandonar el cargo antes del 7 de febrero de 2027, nueve meses antes de que expire su mandato.

Hernández de Cos, actual director general del Banco de Pagos Internacionales (BPI), estuvo al frente del Banco de España entre 2018 y 2024, periodo durante el que formó parte del Consejo de Gobierno del BCE, mientras que Knot dirigió el banco central neerlandés y también participó en las decisiones de política monetaria de la zona euro.

La elección del sucesor de Lagarde coincide además con una renovación más amplia de la cúpula del BCE, ante la salida anticipada de Isabel Schnabel a principios de 2027 y la finalización del mandato del economista jefe de la institución, Philip Lane, en mayo, por lo que los gobiernos podrían abordar conjuntamente el reparto de estos puestos.