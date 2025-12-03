Hungría y Eslovaquia llevarán al TJUE el plan de la UE para cortar todas las importaciones de gas ruso en 2027

Archivo - El ministro húngaro de Asuntos Exteriores, Peter Szijjarto. - ATTILA VOLGYI / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO

BRUSELAS 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Hungría ha asegurado este miércoles que llevará al Tribunal de Justicia de la Unión Europeo (TJUE) el plan de la Unión Europea para romper con todas las importaciones de gas ruso en 2027, en coordinación con Eslovaquia, tras el acuerdo alcanzado en la UE para adoptar el plan propuesto por la Comisión Europea.

En un mensaje en redes sociales, el ministro de Exteriores magiar, Peter Szijjarto, ha afirmado que en cuanto el plan, conocido como Repower EU, sea adoptado formalmente, Hungría "lo impugnará de inmediato ante el Tribunal de Justicia de la UE".

"Los procedimientos legales comenzarán sin demora. El trabajo preparatorio ya está en marcha. Haremos todo lo necesario para defender la seguridad energética de Hungría", ha avanzado.

El asesor presidencial húngaro, Zoltan Kovacs, ha detallado en otro mensaje que una vez adoptado el reglamento, el país tomará acciones legales argumentando que el plan "viola los tratados de la UE, se adoptó mediante fraude legal y contradice incluso la propia evaluación de impacto de Bruselas".

Así las cosas, ha confirmado que la demanda se hará en coordinación con Eslovaquia de quien ha dicho que "se enfrenta a los mismos riesgos" "Ambos países coordinarán sus esfuerzos legales", ha informado.

"El plan es un dictado político e ideológico que Hungría debe resistir para proteger su economía y sus familias", ha defendido el influyente asesor que suele trasladar la posición del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, en cuestiones de política internacional.

Este miércoles el Parlamento Europeo y los Estados miembros llegaron a un acuerdo para romper con todas las importaciones de gas ruso en 2027, comenzando de manera gradual la desconexión del gas natural licuado, que culminará a más tardar el 31 de diciembre de 2026 y dejando para otoño de 2027 la eliminación definitiva del resto de importaciones de gas de gaseoducto.

"Es un día histórico", ha celebrado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una declaración sin preguntas a primera hora del miércoles, junto al comisario de Energía, Dan Joergensen, y el director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía (AIE), Fatih Birol. El acuerdo alcanzado por los negociadores necesita aún el visto bueno formal del pleno de la Eurocámara y de los Veintisiete para ser formalmente adoptado y entrar en vigor.