UE.- AMP.- Italia rechaza el ultimátum de España y no reevaluará la suspensión de Schengen hasta el 15 de agosto

August 2, 2026, Ceuta, Madrid, Spain: A migrant attempts to swim across the border under the watchful eye of the Spanish Civil Guard at El Tarajal beach in Ceuta, Spain, August 2, 2026. - Europa Press/Contacto/Juan Carlos Lucas

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno italiano ha avisado este viernes que "no acepta ultimátums ni imposiciones" después de que España le haya dado un plazo de tres días para levantar los controles a sus viajeros, y ha asegurado que no reconsiderará su decisión de suspender a España del acuerdo Schengen hasta el 15 de agosto, en referencia a un llamamiento en redes sociales a una nueva entrada masiva, ese día, de migrantes ilegales desde Marruecos.

"Italia no acepta ultimátums ni imposiciones del extranjero en materia de seguridad nacional y control de fronteras", ha manifestado la oficina de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en un comunicado.

El Gobierno italiano se marca esa fecha como tentativa porque tampoco reconsiderará su decisión "hasta que se hayan eliminado por completo los riesgos para la seguridad y el terrorismo en Italia".

"Solo cuando estemos seguros de que no habrá riesgos para la seguridad ni riesgos terroristas para Italia, de que no habrá una nueva oleada y de que no habrá inmigrantes irregulares dirigiéndose hacia territorio europeo, será posible revisar lo que ya se ha decidido", avisa el Palazzo Chigi.

Con todo, el Gobierno italiano asegura que esta dura respuesta "no menoscaba la relación con un país amigo como España" y se mantiene dispuesto "a continuar un diálogo constructivo con el Gobierno de Madrid".

"Mientras tanto, las autoridades fronterizas italianas harán todo lo posible para garantizar la máxima accesibilidad a los ciudadanos españoles y europeos, quienes, cabe destacar, no se ven afectados por la reintroducción de los controles en las fronteras aéreas y marítimas", ha concluido el Gobierno italiano.

ITALIA DEFIENDE "UNA MEDIDA TEMPORAL Y PERMITIDA POR LOS TRATADOS"

Tras conocer el ultimátum del Gobierno español, el ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, ha defendido que la suspensión de Schengen "es una medida de carácter temporal permitida por los tratados de la Unión Europea" y no tiene prisa por revertir la situación.

"Veremos qué pasa después del 15 de agosto", ha planteado el ministro sobre una decisión que "se está aplicando de forma selectiva. Piantedosi, además, ha lamentado la ristra de críticas lanzadas desde la izquierda en la oposición italiana a la decisión del Gobierno, que el ministro considera una "exageración" porque "parece que no se puede tocar a un país gobernado por socialistas", en referencia a España.

Para Piantedosi, por último, la crisis en Ceuta ha servido para que la Unión Europea vaya comprendiendo que "el fenómeno migratorio ya no puede abordarse sin tener en cuenta su dimensión histórica" y "el resultado de la confluencia de muchos problemas, concretamente un fuerte desequilibrio demográfico y desequilibrios socioeconómicos que distinguen a los países con una marcada vocación migratoria de los países europeos".