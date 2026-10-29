08 October 2026, Luxembourg: President of the European Central Bank Christine Lagarde waves to the media upon her arrival to attend the meeting of Eurozone Finance Ministers (Eurogroup) in Luxembourg. Photo: Lilli Förter/dpa - Lilli Förter/dpa

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, dejará el cargo el 7 de febrero de 2027, según ha confirmado la institución, después de que la banquera central de la eurozona haya comunicado su decisión este jueves al Consejo de Gobierno y al presidente del Consejo Europeo, António Costa.

"Acabo de informar a mis colegas de que dejaré mi cargo como presidenta del BCE el 7 de febrero de 2027", ha anunciado la francesa a través de su perfil en la red social X. "Ha sido un gran orgullo servir a esta institución. Agradezco a todos los que me han apoyado durante estos siete años, ha añadido.

De su lado, el BCE ha destacado que los miembros del Consejo de Gobierno de la entidad, del que forman parte los seis ejecutivos del directorio del banco central y los banqueros centrales nacionales de los países de la zona euro, "agradecieron calurosamente a la presidenta Lagarde y le brindaron una larga ovación de pie".

Asimismo, la institución ha indicado que el sucesor de Lagarde en la Presidencia del BCE será designado por el Consejo Europeo conforme al procedimiento de nominación establecido en el artículo 283 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

De su lado, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha confirmado, por su parte, haber sido informado por la propia Lagarde de su decisión de dejar el cargo el próximo 7 de febrero y, tras apuntar que reconoce "respetuosamente" su decisión, ha indicado que el proceso para elegir a la persona que tomará su relevo se inicia "hoy mismo" para que el Consejo Europeo --en formato de líderes de la zona euro-- puedan decidir sin demora.

"A lo largo de su mandato, ha dirigido el Banco Central Europeo con un fuerte sentido del deber y de la responsabilidad. Europa ha estado bien atendida por su liderazgo en tiempos de incertidumbre y su compromiso inquebrantable con el proyecto europeo", ha indicado el socialista portugués en una declaración compartida en redes sociales.

Costa ha destacado de Lagarde que haya asegurado una "gestión estable y decidida" en momentos críticos como la pandemia de coronavirus, la guerra de Ucrania, la crisis energética y shocks inflacionarios. Con ello, ha asegurado el presidente del Consejo Europeo, la política francesa ha ayudado a "salvaguardar la estabilidad y la resiliencia de la zona euro".

También el presidente del Eurogrupo, el griego Kyriakos Pierrakakis, ha emitido un comunicado para agradecer a Lagarde "su destacada contribución a la estabilidad de la zona euro y por su liderazgo durante estos tiempos económicos difíciles", al tiempo que ha asegurado que su gestión "no ha hecho sino reforzar la confianza en la moneda única europea".

Además, ha manifestado que el Eurogrupo "actuará con celeridad para preparar las recomendaciones" que el Consejo (gobiernos) debe trasladar al Consejo Europeo (líderes) para decidir el nuevo nombramiento.

FUTURO DE LAGARDE Y SUCESIÓN

Lagarde, de 70 años, se convirtió en presidenta del BCE el 1 de noviembre de 2019, sucediendo en el cargo al italiano Mario Draghi en una decisión por sorpresa, impulsada por el presidente de Francia, Emmanuel Macron y la entonces canciller de Alemania, Angela Merkel, que facilitó el salto de la francesa desde la dirección del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Si bien el mandato de Christine Lagarde como presidenta del BCE no expiraba hasta el 31 de octubre de 2027, la propia Lagarde había reconocido que podría dejar el cargo "unos meses" antes de lo previsto.

En este sentido, todos los rumores apuntan a que la que fuera ministra de Economía y Finanzas de Francia entre 2007 y 2011 será designada el próximo lunes como próxima presidenta del Foro Económico Mundial, ya que el patronato de esta entidad, del que forma parte la propia Lagarde junto con otras 26 personalidades destacadas a nivel internacional de la política, los negocios y la academia, se reunirá el próximo 2 de noviembre.

SALIDA PREMATURA DEL BCE

La salida prematura de Christine Lagarde del BCE dejará una nueva vacante en el Comité Ejecutivo del BCE, compuesto por seis miembros, tras la dimisión de Isabel Schnabel, que dejará el cargo a final de 2026, y la finalización en mayo de 2027 del mandato del economista jefe de la entidad, Philip Lane.

De tal modo, existe la posibilidad de que los miembros de la UE acuerden los tres nombres para renovar la mitad del directorio del BCE de cara a 2027, entre los que suenan como favoritos a la presidencia los exgobernadores de los bancos centrales de Países Bajos y España, Klaas Knot y Pablo Hernández de Cos, mientras que se supone que Francia aspira al puesto de economista jefe que deja libre Lane, y Alemania buscaría mantener el puesto que hasta ahora desempeña Schnabel, responsable de operaciones de mercado del BCE.

En caso de que el neerlandés Klaas Knot finalmente fuera designado para la Presidencia del BCE, esto provocaría probablemente la salida del directorio de su compatriota Frank Elderson, cuyo mandato no expira hasta diciembre de 2028.

HERNÁNDEZ DE COS, PRINCIPAL CANDIDATO

Según una encuesta realizada por Bloomberg entre economistas, Pablo Hernández de Cos, exgobernador del Banco de España y actual director general del Banco de Pagos Internacionales (BPI), sería el principal candidato para suceder a Christine Lagarde, seguido de cerca del neerlandés Klaas Knot.

De este modo, el español es considerado el favorito por 12 de los economistas encuestados, mientras que nueve prefieren a Knot, quien presidió el banco central de Países Bajos de 2011 a 2025.

Los dos antiguos miembros del Consejo de Gobierno del BCE han emergido como los principales candidatos a presidir la entidad tras la marcha de Lagarde y han recibido en las últimas semanas el respaldo explícito a sus aspiraciones de sus respectivos gobiernos.

En el caso de Hernández de Cos, el presidente español, Pedro Sánchez, expresó públicamente en septiembre su respaldo al afirmar que fue un presidente "excepcional" del Banco de España, añadiendo que tiene el liderazgo, la capacidad y el conocimiento, por lo que sería muy positivo, no solo para España, sino también para Europa tener a alguien como él al frente del BCE.

De su lado, a finales del mes pasado era el primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, quien expresaba su apoyo al exgobernador del banco central neerlandés para alcanzar la presidencia del BCE, destacando el pragmatismo y capacidad de trabajar con todo el mundo de Knot, así como el "gran éxito" durante su mandato como banquero central durante uno de los momentos "más difíciles".