UE.-AMP.- Líderes de la UE trasladan a los Balcanes que la adhesión es "una posibilidad realista que debe aprovecharse"

Los líderes de la Unión Europea han trasladado este miércoles a sus homólogos de los Balcanes que la adhesión al bloque es "una posibilidad realista que debe aprovecharse", en un momento en el que la guerra de Ucrania ha dado un impulso a la visión geoestratégica de la Unión.

Tras la cumbre celebrada en Bruselas como antesala a la cita de jefes de Estado y de Gobierno europeos, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha señalado que, "más allá de las cuestiones técnicas", hay que tomar una decisión política "entre permanecer atrapados en el pasado o avanzar hacia un futuro común en la UE".

Así, ha instado a la reconciliación y la cooperación en el seno de los Balcanes, ya que "solo superando el pasado" podrán desempeñar su papel como "futuros miembros" de la UE y contribuir a su estabilidad, prosperidad y unidad. "El camino por delante no será fácil. Algunas reformas serán difíciles, pero valen la pena. Y creo que nuestros socios están comprometidos a cumplir", ha expuesto.

Costa ha pedido así "mantener el impulso" en el proceso transformador que supone la Ampliación, apuntando que la convergencia socioeconómica afianzará el futuro de estos países en la UE. "Todos ellos forman parte de la familia europea, y la Unión Europea es su lugar", ha remachado.

La declaración de la cumbre en Bruselas subraya el "compromiso pleno e inequívoco" con la perspectiva de adhesión a la UE de los países de los Balcanes. "El futuro de los Balcanes está en nuestra Unión. La ampliación es una posibilidad realista que debe aprovecharse", han señalado los líderes europeos y balcánicos.

El texto está suscrito por todos los líderes participantes excepto Serbia, que no acudió a la cita en Bruselas. En él, los dirigentes europeos y balcánicos destacan el "nuevo dinamismo y los avances logrados" en la senda comunitaria y aseguran que "la aceleración del proceso de adhesión redunda en el interés mutuo".

"La ampliación es una inversión geoestratégica en paz, seguridad, estabilidad y prosperidad. La urgencia de nuestro tiempo exige un impulso sostenido", recoge la declaración que pide a los Balcanes intensificar el proceso de reformas y a la UE reforzar su preparación interna.

ADHESIÓN A LA UE ANTE LA INTERFERENCIA RUSA EN LA REGIÓN

Antes de la cita en Bruselas, el canciller austriaco, Christian Stocker, ha insistido en el interés europeo de que exista "una situación estable en los Balcanes". "Se trata de nuestro vecindario inmediato", ha recalcado, insistiendo en que la UE tiene que llenar "el hueco" geopolítico en los Balcanes antes que otras regiones y Estados.

Según ha valorado, Montenegro tiene las mejores perspectivas de convertirse pronto en miembro de la UE junto a Albania. "Soy partidario de no olvidar a los demás países candidatos, porque la inclusión es mejor que la exclusión", ha asegurado en declaraciones a la prensa.

Por parte de Croacia, el primer ministro, Andrej Plenkovic, ha pedido dar pasos con toda la región de los Balcanes a la adhesión y no limitar los avances a Ucrania o Moldavia. "Estamos ahora en una fase en la que no diría que se haya producido un cambio completo de paradigma, pero sí que es posible mirar las cosas de una manera algo diferente a como se hacía antes", ha indicado, señalando que "no tendría lógica desde el punto de vista geopolítico" que algunos candidatos "aceleren" el proceso mientras otros sigan avanzando "paso a paso".

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha defendido que la ampliación de la Unión Europea "es lo mejor que puede hacer" para su situación y estabilidad geopolítica, y ha instado a convencer a la ciudadanía europea de que la Unión se extienda hacia los Balcanes.

Eso sí, Metsola ha advertido de que "lo que hoy funciona para 27 no funciona para 32, 33 o 34", por lo que considera necesarias reformas en la toma decisión del bloque, en la elaboración de los presupuestos europeos o en la manera de garantizar la estabilidad política.

El contrapunto lo ha vuelto a poner el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, quien ha insistido en que el país clave en la región es Serbia, denunciando el trato que según él dispensa Bruselas y reclamando que la UE priorice la adhesión de Belgrado. "Sin Serbia, no se puede hacer nada. Y lo que está ocurriendo aquí, me refiero al trato y comportamiento hacia Serbia, es vergonzoso", ha señalado.

De parte de los países de los Balcanes, la presidenta de Kosovo, Vjosa Osmani, ha reivindicado los avances de Pristina a la UE: "Significará que Rusia fracasa en sus planes en los Balcanes", donde ha acusado a Serbia de actuar como 'proxy' del Kremlin para desestabilizar la región.

"Es muy importante no permitir que se implementen los planes de Rusia en los Balcanes y cuanto más rápido avancemos hacia la UE, más significará que Rusia fracasa en sus planes", ha afirmado la dirigente kosovar para avisar de que Rusia busca que la guerra en Ucrania tenga un "efecto de desbordamiento" en la región de los Balcanes. Según ha denunciado, Moscú ha multiplicado por tres "la cantidad de dinero que destinan a propaganda y desinformación" y "lamentablemente utiliza a Serbia como intermediario".

En referencia a Belgrado, ha afirmado que la UE "no debe abrir sus puertas a miembros que no se alineen". "Estamos a favor de que toda la región avance, pero basándonos en méritos, en que cada país cumpla con sus responsabilidades", ha indicado, opinando que Serbia "perjudicaría" a la UE en lugar de reforzar el proyecto comunitario.

En el lado contrario se sitúa Montenegro, país más avanzado en la senda a la adhesión comunitaria y cuyo presidente, Jakov Milatovic, ha reiterado el objetivo de ingresar en la UE en 2028. De cara al año que viene, Montenegro espera que la UE comience la redacción del tratado de adhesión, "un paso muy importante hacia la membresía final y plenamente desarrollada en la UE".