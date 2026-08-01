Archivo - Imagen de archivo de la bandera de la Unión Europea junto a varias banderas de los países pertenecientes. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Interior de la Unión Europea se reunirán el próximo martes por videoconferencia para abordar la evolución de la crisis migratoria en Ceuta, después de que tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como los líderes de otros 22 Estados miembro solicitaran la convocatoria urgente de un encuentro extraordinario para analizar la situación y coordinar la respuesta del bloque.

"Como Presidencia del Consejo, Irlanda convocará el martes una reunión del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, presidida por Jim O'Callaghan, para debatir la evolución de la situación en Ceuta", ha anunciado el primer ministro irlandés, Micheál Martin, en un mensaje publicado en redes sociales, en el que ha asegurado además que permanece "en estrecho contacto con todos los Estados miembro y las instituciones" y que continúa "siguiendo de cerca la situación".

La confirmación llega unas horas después de que Sánchez haya solicitado a las instituciones europeas la convocatoria de una reunión extraordinaria para articular una "respuesta común" ante la crisis, una iniciativa que, paralelamente, también han formulado este sábado los líderes de 22 países de la UE mediante una carta dirigida también a la Presidencia irlandesa del Consejo, al presidente del Consejo Europeo, António Costa, y a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

En su misiva, el jefe del Ejecutivo expresa su "seria preocupación" por la reacción de algunos gobiernos europeos tras la emergencia migratoria en Ceuta, después de que varios de ellos, como Italia, Suecia o Dinamarca, llegaran a reclamar la suspensión temporal de España del espacio Schengen o plantearan medidas como el restablecimiento de controles fronterizos.

Una respuesta que el presidente del Gobierno ha calificado de "asimétrica", al entender que está basada en "prejuicios, noticias falsas, ignorancia o intereses políticos", y que, además, considera contraria al Derecho europeo y a los principios de solidaridad comunitaria.

Los otros 22 líderes, por el contrario, responsabilizan en su texto a las políticas migratorias del Gobierno español de haber favorecido la crisis, al sostener que la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre las devoluciones en caliente y la regularización extraordinaria de un "número muy elevado" de migrantes han podido incentivar nuevas llegadas.

En la carta, reclaman por ello una respuesta europea más contundente para "disuadir eficazmente y combatir sin descanso la migración ilegal", reforzar las fronteras exteriores y abordar "todas las políticas que puedan servir como factores de atracción", además de respaldar a España para "restablecer el control efectivo" de los límites fronterizos.

La cita entre los titulares del ramo europeos llegará después de los contactos mantenidos este fin de semana por la Presidencia irlandesa, que este sábado ya ha reunido al mecanismo europeo de Respuesta Política Integrada a las Crisis --encargado de coordinar la actuación política de la UE ante emergencias-- y ha convocado además para el lunes un encuentro de los embajadores de los Veintisiete.

"Irlanda sigue expresando su firme apoyo y solidaridad con el Gobierno de España. Permanecemos en estrecho contacto con todos los Estados miembro de la UE y con las instituciones, y seguimos de cerca la evolución de la situación", ha señalado el ministro de Justicia, Asuntos Internos y Migración de Irlanda, cuyo país figura, junto con Francia, Portugal y Luxemburgo, entre los cuatro únicos países que no han respaldado la misiva crítica con el Gobierno español.