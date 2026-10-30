AMP.- El PIB de la eurozona moderó su expansión al 0,4% en el tercer trimestre, lastrado por Francia (-0,1%)

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El producto interior bruto (PIB) de la zona euro experimentó una expansión trimestral del 0,4% en el tercer trimestre de 2026, desacelerándose así dos décimas respecto del crecimiento del 0,6% registrado entre abril y junio, según la primera estimación del dato publicada por Eurostat este viernes.

Para el conjunto de los Veintisiete, la oficina estadística europea anticipa un ritmo de crecimiento del PIB del 0,5% entre julio y septiembre, moderándose también dos décimas en relación a la expansión del 0,7% correspondiente al segundo trimestre de 2026.

En comparación con el mismo periodo del año anterior, el PIB ajustado estacionalmente aumentó un 1,3% en la zona euro y un 1,5% entre los Veintisiete durante el tercer trimestre de 2026.

Entre julio y septiembre de 2026, Irlanda (+5,5%) registró el mayor incremento del PIB con respecto al trimestre anterior, seguida de Estonia, España y Países Bajos (todos con un +0,6%). Por contra, Lituania (-1%) y Francia (-0,1%) registraron descensos de la actividad.

A este respecto, Eurostat advierte de que la estimación preliminar del PIB de Irlanda se clasifica como un resultado de la Serie Frontera de la Oficina Central de Estadística (CSO), por lo que "debe tenerse especial cuidado al interpretar esta estimación".

Según los datos preliminares publicados este viernes, España volvió a liderar el crecimiento económico en el tercer trimestre entre las mayores economías de la UE, con una expansión del 0,6%, frente a la expansión trimestral del 0,2% observada en Alemania, el estancamiento de Italia y la contracción del 0,1% en Francia.

ANÁLISIS.

A pesar de la ligera desaceleración en el tercer trimestre, la economía de la eurozona parece haber superado la crisis de Oriente Próximo, "un hecho aparentemente contradictorio para un importante importador de energía", señala Bert Colijn, economista jefe de ING Research.

No obstante, el experto advierte de que, al margen de la distorsión relacionada con los datos de crecimiento de Irlanda (+5,5%), muy afectados por la actividad contable de las multinacionales, "el crecimiento del tercer trimestre fue menos impresionante", con un 0,2%, ya que la mayoría de las grandes economías de la eurozona experimentaron un menor crecimiento intertrimestral.

En este sentido, Paolo Grignani, de la consultora Oxford Economics, también señala el crecimiento desigual entre las mayores economías del euro, con Alemania y España ganando impulso en términos interanuales, mientras que Francia e Italia se están desacelerando rápidamente.

"La economía de la eurozona se mantiene resiliente en medio de la inestabilidad geopolítica y un entorno inflacionario cada vez más difícil", afirma Grignani, que apuesta por que la economía de la zona euro cerrará el año en una posición aceptable, a pesar de los primeros indicios de desaceleración.

Sobre esta cuestión, Colijn señala que, si bien la eurozona ha mantenido un crecimiento aceptable hasta el momento, factores como los precios de la energía al alza, los mayores tipos de interés y un menor interés de las empresas en endeudarse, seguirán lastrándolo, por lo que, excluyendo la volatilidad irlandesa, "cabe esperar una tasa de crecimiento moderada en los próximos meses".

De su lado, Grignani avisa de que la situación "es más interesante a nivel nacional", dado el debilitamiento del crecimiento y la aceleración de la inflación en países que celebrarán elecciones en los próximos meses, en un contexto político fragmentado, aumentan la incertidumbre.