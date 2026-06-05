UE.-AMP.- El PIB de la zona euro retrocedió un 0,2% en el primer trimestre ante el desplome de Irlanda (-12,1%)

Archivo - FILED - 04 July 2011, Baden-Wuerttemberg, Karlsruhe: Euro coins lie on a Euro flag. Inflation in the euro area hit 10\% in September, the highest since the creation of the euro, according to the latest flash estimate from Eurostat, the EU statis - picture alliance / Uli Deck/dpa - Archivo

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El producto interior bruto (PIB) de la zona euro experimentó una contracción del 0,2% en los tres primeros meses de 2026, que incluyen el impacto inicial de la guerra en Oriente Próximo, en contraste con la expansión del 0,2% del último trimestre de 2025, según la última lectura del dato de Eurostat, que anteriormente había estimado un crecimiento del 0,1% de la economía de la eurozona, y que incorpora el desplome de la actividad en Irlanda (-12,1%).

La contracción de la economía de la zona euro es la primera registrada en la región desde finales de 2022, cuando el PIB retrocedió un 0,1%, y la mayor desde el segundo trimestre de 2020, cuando la actividad se desplomó por los confinamientos en respuesta a la pandemia de Covid-19.

Para el conjunto de los Veintisiete, la oficina estadística europea también ha revisado a la baja su estimación anterior, hasta una caída del PIB del 0,1%, frente al crecimiento del 0,2% en los tres meses anteriores y por debajo de la expansión de dos décimas que había calculado previamente.

En comparación con el mismo trimestre del año anterior, el PIB ajustado estacionalmente aumentó un 0,3% en la zona euro y un 0,7% entre los Veintisiete durante el primer trimestre de 2026.

En el primer trimestre de 2026, Dinamarca (+1,9%) registró el mayor aumento del PIB con respecto al trimestre anterior, seguida de Estonia y Malta (ambas con un +1,1%), mientras que se registraron descensos en Irlanda (-12,1%), Lituania (-0,3%), Suecia (-0,2%) y Francia (-0,1%).

España volvió a liderar el crecimiento económico en el primer trimestre entre las mayores economías del bloque, con una expansión del 0,6%, el doble que Alemania e Italia y en contraste con la contracción registrada en Francia.

Durante el primer trimestre de 2026, el PIB de Estados Unidos aumentó un 0,4% con respecto al trimestre anterior, tras crecer un 0,1% en el cuarto trimestre de 2025. En comparación con el mismo trimestre del año anterior, el PIB estadounidense aumentó un 2,6%.

Según los datos de Eurostat, en el primer trimestre de 2026 el gasto de consumo final de los hogares fue positivo tanto para la zona del euro como para la UE, con un aporte de una décima en ambos casos, mientras que el gasto de consumo gubernamental fue también positivo en ambas áreas en la misma proporción.

De su lado, la formación bruta de capital fijo fue negativa tanto para la zona del euro como para la UE, con caídas de una décima porcentual en ambas regiones, mientras que la variación de existencias fue negativa para la zona euro (-0,1%) y prácticamente nula para la UE.

En el caso de la balanza comercial, las exportaciones menos las importaciones tuvieron una aportación negativa tanto para la zona del euro (-0,3%) como para la UE (-0,2%).

IRLANDA.

La revisión del dato de evolución del PIB de la eurozona, pasando de una expansión muy moderada del 0,1% a una contracción del 0,2%, obedece a la "asombrosa contracción del 12,1% en Irlanda", según Rory Fennessy, economista de Oxford Economics, ya que al excluir a la isla la economía del bloque habría aumentado un 0,3%.

No obstante, el experto advierte de que los datos recientes, tanto cualitativos como cuantitativos, "sugieren que lo peor del impacto en el crecimiento derivado de la actual crisis de oferta e inflación aún está por llegar".

En este sentido, si bien en el primer trimestre la actividad pudo verse impulsada por la anticipación de inventarios por parte de las empresas ante la situación en Oriente Próximo, el descenso generalizado de las ventas minoristas en abril indica que la fuerte caída de la confianza del consumidor ya está repercutiendo en el gasto, mientras que considera improbable mantener la reciente resiliencia de los datos manufactureros.

Asimismo, Fennessy considera que las inminentes subidas de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE), que se reunirá el próximo jueves, "añadirán una restricción adicional a un entorno crediticio ya de por sí poco favorable".