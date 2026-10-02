UE.- AMP.- La tasa de inflación de la eurozona escala al 3,8% en septiembre, en máximos de tres años

Archivo - 23 July 2026, Hesse, Frankfurt am Main: President of the European Central Bank (ECB) Christine Lagarde speaks at a press conference during the ECB Governing Council meeting. Photo: Andreas Arnold/dpa - Andreas Arnold/dpa - Archivo

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La tasa de inflación interanual de la zona euro se ha situado en el mes de septiembre en el 3,8%, seis décimas por encima de la subida de los precios en agosto, según la lectura preliminar del dato publicada este viernes con Eurostat.

La subida interanual del 3,8% de los precios en la zona euro durante el pasado mes de septiembre representa el mayor encarecimiento de los costes en la región desde septiembre de 2023, cuando la subida fue del 4,3%.

La aceleración de la inflación en la eurozona refleja el encarecimiento interanual del 18,8% de la energía, frente al 14,3% del mes anterior; mientras que los alimentos frescos han subido un 4%, frente al 2,7% del mes anterior.

De su lado, el precio de los bienes industriales no energéticos ha aumentado en septiembre un 1,1% interanual, frente al 1,2% de agosto, mientras que los servicios se han encarecido un 3,2%, dos décimas más que el mes anterior.

De tal manera, al excluir el impacto de la energía, la tasa de inflación de la eurozona se ha situado en el 2,3%, frente al 2,1% de agosto. De su lado, la tasa de inflación subyacente, que además de la energía también deja fuera el impacto de los alimentos frescos, el alcohol y el tabaco, ha repuntado al 2,5% desde el 2,4%.

Entre los 21 países de la zona euro, las mayores subidas interanuales de precios en septiembre han correspondido a Lituania (6,1%), por delante de Bulgaria (5,6%) y de Chipre y Luxemburgo (5,2% cada uno), mientras que las subidas más contenidas corresponden a Malta (2,4%), Finlandia (2,6%) y Letonia (2,9%).

En el caso de España, la tasa de inflación armonizada en septiembre se ha situado en el 5%, la más alta entre las grandes economías del euro, ya que en Francia ha sido del 3,4%, mientras que en Alemania se ha situado en el 3,3% y en el 4,1% en Italia.

De este modo, el diferencial desfavorable para España respecto del promedio de la eurozona ha alcanzado los 1,2 puntos porcentuales, frente a 1,4 puntos porcentuales en agosto.

A principios de septiembre, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) decidió subir los tipos de interés en 25 puntos básicos, hasta el 2,5%, en respuesta a la presión inflacionaria.

En este sentido, en su reciente comparecencia ante la comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) del Parlamento Europeo, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, justificó la subida de los tipos de interés acometida, añadiendo que una "respuesta mesurada es apropiada para mantener la inflación bajo control".

"En conjunto, esto significa que seguimos en la senda intermedia de política monetaria que presenté a principios de este año. Esto implica que si bien la conmoción es demasiado grande como para ignorarla, consideramos que una respuesta mesurada es apropiada para mantener la inflación bajo control", defendió.