UE.- AMP.- El TJUE dicta que las sanciones a RT implican también la prohibición de difundir sus contenidos en otras webs

BRUSELAS, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha aclarado este jueves que las sanciones impuestas por la Unión Europea al canal ruso Russia Today (RT) prohíben también reproducir o poner sus contenidos a disposición del público a través de otras páginas de Internet, al considerar que esta restricción no puede eludirse utilizando plataformas de terceros.

La sentencia responde a una cuestión prejudicial planteada por un tribunal alemán en el marco de un proceso penal contra tres personas acusadas de haber publicado en repetidas ocasiones vídeos procedentes de RT Deutschland a través de una página web de acceso libre.

El órgano judicial alemán pidió al TJUE aclarar si los responsables de esa página pueden ser considerados "operadores" a efectos de la normativa europea, pese a que el sitio era de acceso gratuito, se financiaba exclusivamente mediante donaciones de sus usuarios y no desarrollaba una actividad económica.

En su sentencia, el tribunal europeo responde que esa circunstancia resulta irrelevante y precisa que el concepto de "operador" incluye a cualquier persona responsable, de forma directa o indirecta, de poner esos contenidos a disposición del público, con independencia de que la actividad sea remunerada o de que la página se sostenga con aportaciones voluntarias de terceros.

El TJUE añade además que esta calificación tampoco depende del alcance ni de la duración de la difusión realizada, de modo que estos elementos no alteran la aplicación de las medidas restrictivas adoptadas por la UE contra el canal ruso.

Según el tribunal, esta interpretación es la única que permite garantizar el objetivo perseguido por el legislador europeo de impedir la difusión de la propaganda impulsada por Rusia y, en consecuencia, proteger el orden y la seguridad públicos de la Unión.

La sentencia recuerda, en todo caso, que corresponde ahora al tribunal alemán resolver el litigio de conformidad con la interpretación realizada por el TJUE, cuya decisión vincula igualmente al resto de órganos jurisdiccionales nacionales que conozcan de asuntos similares

CONDENA DE RUSIA

La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, Maria Zajarova, ha condenado la medida, la cual considera una "grave violación de los Derechos Humanos" y ha hecho hincapié en que se trata de una muestra de "persecución judicial".

"Calificamos esta decisión, así como las prácticas de persecución de disidentes que aprueba, como una grave violación por parte de la UE y sus Estados miembro de sus obligaciones internacionales en materia de protección y promoción de los Derechos Humanos fundamentales", ha aclarado, según un comunicado del Ministerio.

"La última medida de la UE, enmarcada en un avance hacia la censura totalitaria, la escalada del antagonismo y la destrucción de los fundamentos democráticos de la sociedad, deben ser debidamente evaluadas por las estructuras multilaterales pertinentes. De lo contrario, su silencio difícilmente podrá interpretarse de otra manera que como un acto de solidaridad con las acciones de la burocracia europea y como una forma de consentimiento a la continuación de esta práctica perniciosa", ha subrayado.

Además, ha lamentado que "para dar una apariencia de legitimidad a este proceso, que desafía el Estado de Derecho, las autoridades alemanas solicitaron la opinión del máximo órgano judicial de la UE y, finalmente, obtuvieron su respaldo para continuar y ampliar la tecnología de este tipo de juicios".

"Este precedente permite a las autoridades de cualquier país del bloque llevar a cabo represiones masivas contra ciudadanos comunes que tienen su propia visión de los acontecimientos mundiales, distinta de la impuesta desde arriba", ha apuntado.