El Tribunal Penal Internacional (TPI), galardonado con el premio Premio Sájarov 2026 del Parlamento Europeo

Sede del Tribunal Penal Internacional (TPI) en La Haya (Países Bajos) - TONY WEBSTER (TPI)

BRUSELAS, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Penal Internacional (TPI), objeto de sanciones de Estados Unidos por sus investigaciones por genocidio en Gaza, ha sido galardonado con el premio Premio Sájarov 2026 a la Libertad de Conciencia, el premio anual que otorga cada año el Parlamento Europeo, según han confirmado diversas fuentes parlamentarias a Europa Press.

Así lo ha decidido la Conferencia de Presidentes del Parlamento Europeo, que reúne a la presidenta de la institución, Roberta Metsola, y a los líderes de los grupos políticos. Eso sí, la ceremonia de entrega tendrá lugar el 16 de diciembre en la ciudad francesa de Estrasburgo, coincidiendo con el último pleno de la Eurocámara del año.

La candidatura del TPI, presentada por el grupo de los Socialistas y Demócratas (S&D), ha contado también con el respaldo de los liberales de Renew, los Verdes y el grupo de La Izquierda, lo que le ha permitido imponerse a las otras dos candidaturas finalistas, que eran el opositor tanzano Tundu Lissu y las hermanas gemelas iraníes Tarané y Romina Rahimi --ambas condenadas por Teherán--, según han explicado fuentes parlamentarias.

Esas mismas fuentes han señalado que la elección ha estado marcada por la división del voto entre los grupos de derecha y ultraderecha de la Eurocámara, después de que el Partido Popular Europeo (PPE), los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) y Europa de las Naciones Soberanas (ESN) respaldaran al líder de la oposición democrática de Tanzania.

Sin embargo, Patriotas por Europa, el grupo de Vox, no se ha sumado a este bloque y ha mantenido su apoyo a su propia candidatura, las hermanas gemelas iraníes Tarané y Romina Rahimi. Esta división en el bloque conservador ha resultado clave para la elección del TPI, que ha obtenido el mayor número de votos.

El Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia se concede cada año a personas u organizaciones destacadas por su defensa de los Derechos Humanos y las libertad fundamentales. En 2025 fue otorgado al periodista y activista bielorruso de origen polaco Andrzej Poczobut y a la periodista georgiana Mzia Amaglobeli.

KALLAS VIAJA A LA HAYA PARA APOYAR AL TPI

Este galardón coincide en el tiempo con el viaje que la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, tiene previsto hacer este viernes a La Haya (Países Bajos), ciudad sede del TPI, donde expresará su apoyo a la corte ante las amenazas de Estados Unidos de sancionar al TPI, según han confirmado fuentes europeas.

El pasado 9 de octubre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra el propio TPI en un nuevo paso de la ofensiva de la Administración de Donald Trump contra el tribunal, al que acusó de ser un organismo "supranacional corrupto" y "politizado" que abusa de su autoridad.

Estas medidas restrictivas, que están sujetas a una moratoria inicial de seis meses, se dio a conocer horas después de la decisión del Comité Noruego del Nobel de reconocer a la exjueza del TPI y antigua Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, con el premio Nobel de la Paz, galardón que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había reclamado en los días anteriores para sí mismo.

Se suman, eso sí, a las sanciones impuestas anteriormente por Washington contra varios jueces y fiscales del TPI, incluida su presidenta, Tomoko Akane, sancionada el pasado agosto, en represalia por las investigaciones del tribunal sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por Israel en la Franja de Gaza.